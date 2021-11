В Екатеринбурге подвели итоги голосования за лучшую концепцию парка Универсиады

Победивший проект набрал 50% голосов. Фото: проектная документация.

В Екатеринбурге завершилось общественное онлайн-голосование за лучшую концепцию парка Всемирных студенческих игр 2023 года. Большинство участников голосования отдали предпочтение концепции под названием Meet your tomorrow ("Встречаемся завтра").

Согласно информации на сайте администрации уральской столицы, победивший проект набрал 50% голосов. Далее идут концепции We are the future ("Мы - это будущее") - 30% голосов, Ural future showcase park - 13% голосов и "Место встречи" - 10% голосов.

Концепция-победитель подразумевает деление Исторического сквера Екатеринбурга на несколько тематических зон. В спортивной части разместят корт для разных игр и активностей. В детской - будет скалодром, также здесь предлагают проводить соревнования по фехтованию на лазерных мечах. Дизайн выполнен в стиле конструктивизма.

Эскиз одной из тематических зон концепции Meet your tomorrow Фото: проектная документация

Итоговые результаты конкурса, основанные на решении жюри и голосах екатеринбуржцев, будут объявлены 22 ноября.

Парк Универсиады станет главной площадкой культурной программы студенческих игр. Парк будет открыт для посетителей со 2 по 20 августа 2023 года. Здесь пройдёт часть празднования трёхсотлетия Екатеринбурга.

Напомним, Всемирные студенческие игры FISU (Универсиада) в 2023 году пройдут в Екатеринбурге. Медали будут разыгрывать с 8 по 19 августа. Церемония открытия и закрытия игр пройдёт на стадионе "Екатеринбург Арена". О том, что в Историческом сквере появится Парк Игр стало известно в конце апреля во время XI Уральского медиафорума.