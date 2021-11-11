Директор парка Маяковского в Екатеринбурге опубликовал эскиз входа с улицы Щорса

Вход со стороны Щорса на время реконструкции закрывать не будут. Фото: проект входа с улицы Щорса из Instagram Павла Зубакина

В ЦПКиО им. Маяковского в Екатеринбурге спроектировали вход со стороны ул. Щорса. Строительство планируется завершить в 2022 году.

Эскиз входа с Щорса опубликовал директор парка Павел Зубакин. Он отметил, что в этом году идёт проектирование участка, а вследующем - проект будет реализован.

"Зайти с этой стороны в парк Маяковского - целое испытание не только для посетителей с колясками, но и в целом для всех: мощный уклон, отсутствие покрытия и старые ступеньки.Мы провели замеры, топосъемку местности и сделали эскизирование. Будем стараться успеть всё сделать к началу сезона", - написал Павел Зубакин в своём Instagram.

Он также пообещал, что вход с Щорса во время строительных работ закрываться не будет. При этом напомним, что в сентября проход с этой стороны закрывали на месяц ради благоустройства пешеходной тропы. Посетители обходили перекрытие по аллее Кирова.

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