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Общество / Благоустройство и ЖКХ
11 ноября 2021, 16:35

На благоустройство территории у ДК в Верхотурье готовы потратить 117 млн рублей

благоустройство

Исполнитель займётся озеленением территории у ДК. Фото: Павел Ворожцов.

Администрация городского округа Верхотурский ищет подрядчика, который благоустроит общественную территорию у Дома культуры на ул. Советская, 1. Принять работы планируется осенью 2023 года.

Как говорится в документации, размещённой на сайте госзакупок, максимальная стоимость контракта оценивается в 116 897 769 рублей. Из них 16 млн 898 тыс. рублей - планируется выделить из бюджета Свердловской области, остальное - из бюджета ГО.

За эти деньги в течение 20 календарных дней с момента заключения контракта исполнителю необходимо разработать проектную документацию по благоустройству. В задачах также обновление самой площадки, в том числе замена ограждений, фонарей и малых архитектурных форм, устройство покрытия пешеходных дорожек и подъездных путей, озеленением территории.

Выполнить работы предполагается в два подхода - с момента приёмки проектной документации до 30 декабря 2022 года и с 01 января по 30 сентября 2023 года.

Подать заявку на участие в конкурсе можно до 2 декабря текущего года.

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Областная газета Свердловской области

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