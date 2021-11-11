Закупку на снос здания аэровокзала "Уктус" приостановили по требованию свердловского УФАС

Здание довоенного аэропорта располагается на территории, где сейчас строят ТЦ "Золотой". Фото: Google.Maps.

Закупка на поиск компании для сноса здания аэровокзала "Уктус" была приостановлена по требованию свердловского управления ФАС. Ранее в антимонопольную службу поступила жалоба о том, что в техзадании есть противоречия закону о закупках.

Уведомление о приостановке конкурса опубликовано на сайте госзакупок.

Отметим, что здание довоенного аэропорта располагается на территории, где сейчас строят ТЦ "Золотой". Также здесь планируют организовать новый транспортно-пересадочный узел, в который войдет новый автовокзал.

Тендер на демонтаж здания аэровокзала "Уктус", расположенного по адресу Белинского, 246, был размещён на сайте госзакупок 5 ноября. Максимальная начальная цена работ составляла 700 тыс. рублей.

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