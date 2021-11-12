Назван подрядчик, который займётся сносом здания аэропорта "Уктус" в Екатеринбурге

В других странах довоенные здания не сносят, а превращают в культурные центры. Фото: Google.Maps.

В Свердловской области выбрали компанию, которая будет сносить здание аэропорта "Уктус". Победители оценили работы на 100 тысяч меньше максимальной начальной стоимости.

Тендер выиграло ООО Строительно-монтажное предприятие "Горремстрой". Свои услуги они оценили в 600 тысяч 705 рублей. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Тендер на демонтаж здания аэровокзала "Уктус", расположенного по адресу Белинского, 246, был размещён на сайте госзакупок 5 ноября. Максимальная начальная цена работ составляла 700 тыс. рублей.

10 ноября закупку на снос здания аэровокзала "Уктус" приостановили по требованию свердловского УФАС. В антимонопольную службу поступила жалоба о том, что в техзадании есть противоречия закону о закупках. Затем проведение тендера восстановили.

Отметим, что здание довоенного аэропорта располагается на территории, где сейчас строят ТЦ "Золотой". Также здесь планируют организовать новый транспортно-пересадочный узел, в который войдёт новый автовокзал.

Сегодня общественники направили губернатору Свердловской области письмо с просьбой назначить и провести заседание архитектурно-градостроительного совета, выслушать мнения общественности и экспертов о ценности здания, возможности его сохранения и использования. Также они попросили приостановить снос здания до принятия решения о включении либо отказе во включении в перечень ОКН.