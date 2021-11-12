В Кушве на капитальный ремонт больницы выделено почти 2 миллиона рублей

Благодаря проведённым ремонтным работам входной группы маломобильные пациенты смогут самостоятельно передвигаться по пандусу. Фото: с сайта минздрава Свердловской области.

В Кушвинской Центральной городской больнице отделения общей врачебной практики № 1 начался капитальный ремонт. На её благоустройство из федерального бюджета выделен 1 млн 855 тысяч рублей. Ремонт планируется завершить в конце этого года.

Планируется замена входной группы с основного здания. Также в рамках капремонта на первом этаже больницы будет произведена замена санузла и кабинета для доврачебного приема.

"Основная цель ремонта – обеспечить доступ для инвалидов и других маломобильных групп населения к объекту здравоохранения, а также интеграция инвалидов в общество и повышение уровня их жизни", - подчеркнула главный врач Центральной городской больницы Наталия Леонова.

Также отмечается, что ремонт идёт в рамках комплексной программы "Доступная среда" и в проекте учтены все нюансы и соблюдены все требования, необходимые для комфорта пациентов и удобства медицинских сотрудников при оказании медицинской помощи. Благодаря проведённым ремонтным работам входной группы маломобильные пациенты смогут самостоятельно передвигаться по пандусу, сообщает пресс-служба минздрава.

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