Это не лифт - это беда: почему после замены оборудования приходится ходить пешком?

Повезёт тебя лифт или нет решает лифт. Фото: Нина Георгиева

До конца года в 13 муниципалитетах Свердловской области обновят 1122 лифта. Работы по установке нового оборудования обойдутся в 200 с лишним миллионов рублей.

Больше всего старых, выработавших предельный срок эксплуатации машин, заменят в Екатеринбурге. Как ранее заявлял "Областной газете" гендиректор регионального фонда содействия капремонту домов Станислав Суханов, новые лифты – современные и безопасные, с антивандальным покрытием, электронной системой взвешивания, поручнями, зеркалами.

Замена лифтов - дело хорошее, но, как оказалось, не всегда. О неприятной ситуации с новым оборудованием - мнение обозревателя "ОГ" Нины Георгиевой:

Разочарование обновлением или лучшее - враг хорошего

В этом году замена лифтов дошла и до нас - 16-этажного дома на ул. Малышева, 160 (Екатеринбург). Несмотря на то, что в этот дом я переехала в конце 2017 года, новые лифты были долгожданными. Примерно за три года с небольшим старое оборудование ломалось пару-тройку раз. И казалось, что новые лифты исправят эту проблему, будут быстрее, надёжнее...

Их начали менять весной. Первым сделали и запустили грузовой лифт производства ПАО "Карачаровский механический завод" (был запущен 30 июня). Однако при эксплуатации оказалось, что он медлителен и своенравен - без причин ломался не меньше трёх раз за неделю. Как выяснилось позже, ломался он намного чаще. Об этом рассказали соседи, которым, как и мне, пришлось звонить диспетчеру.

Специалисты приезжали, чинили, но на долго этого не хватало. Как жителю 16-го этажа мне надоело! Осенью я позвонила в ЕМУП "Специализированное управление эксплуатации и реабилитации жилья", где мне заявили, что лифт капризничает из-за холодной погоды. При этом в тот период о минусовых температурах говорить не приходилось.

Несмотря на проблемы с грузовым лифтом, рабочие принялись за замену пассажирского. В какой-то момент обновление приостановили. Как у журналиста, у меня была возможность обратиться к министру энергетики и ЖКХ Свердловской области Николаю Смирнову. Он оперативно ответил, что основные работы по оборудованию завершены. Ожидается поставка обрамлений, выполненных из металла.

"Срок монтажа 30.09, далее декларация и вызов инспектора Ростехнадзора", - сказал он и направил к заместителю гендиректора регионального Фонда содействия капитальному ремонту Александру Мокроусову.

Вопрос поставлен на контроль!

Александр Мокроусов заверил, что вопрос поставлен на контроль. В начале октября, по его данным, на адрес выезжала комиссия с подрядчиком, фондом, управляющей компанией. По итогам специалисты "выявили, что часть порогов на этажах замусорена". Тогда же были выданы рекомендации по эксплуатации и УЖК, запрошен архив остановок лифта, зафиксированный диспетчером.

Казалось, что всё наладилось. Но ближе к концу октября лифт вновь не приехал на мой вызов. Поднимаясь на 16-этаж, я встретила несколько соседей, которые рассказали о том, что поломка не первая за неделю. Об этом я проинформировала заместителя гендиректора регионального Фонда содействия капитальному ремонту.

"Делайте заявку диспетчеру по лифтам. С эксплуатацией утром переговорю, чтобы ещё раз внимательно отнеслись к работе лифта", - сказал он.

Принудительная тренировка

В конце прошлой недели мне приходилось подниматься/спускаться по лестнице один, а то и два раза в день. Заниматься вынужденной физкультурой, особенно после рабочего дня и с тяжёлыми сумками в руках, не хочется, но вариантов нет. На очередное сообщение о поломке Александр Мокроусов заявил, что дело в эксплуатации - пользователи держат дверь, и "станция лифта ставит машину в ошибку и останавливает". Очевидцы же говорят, что дверь лифта заклинивает без какого-либо постороннего участия, после чего она начинает закрываться и открываться до приезда ремонтника.

На вопрос о вводе второго лифта специалист ответил, что в УК "Радомир", где никогда не берут трубки, уже должны были вызвать инспектора Ростехнадзора на приёмку. Однако, как мне видится, сложно принять лифт, для которого даже не предусмотрено кнопок вызова.

Фото: Нина Георгиева

Подытожим

Да, в новом лифте есть и поручни, и зеркала. Но какой в этом смысл, если не выполняется основная функция - возить пассажиров. Остаётся задать только один вопрос - качественное ли оборудование устанавливается в домах и стоит ли оно своих денег?

Фото: Нина Георгиева