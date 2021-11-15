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Общество / Благоустройство и ЖКХ
15 ноября 2021, 15:13

Администрацию Екатеринбурга через суд обязали обустроить тротуары и освещение на Химмаше

Установка фонарей в городе

По ул. Дагестанской должны появиться тротуары и фонари, а в мкрн. Сулимовский мэрия должна обеспечить стационарное электрическое освещение. Фото: Павел Ворожцов

Жители Чкаловского района Екатеринбурга пожаловались в прокуратуру на отсутствие освещения и тротуаров на ул. Дагестанская. В результате проверок прокуратура через суд обязала администрацию города привести дороги общего пользования на Химмаше в порядок.

Речь идёт об участке ул. Дагестанской от остановки "Поликлиника" до садового товарищества "УЗХМ 5" (от ул. Славянской до ул. Альпинистов), там должны быть обустроены тротуары и освещение. Стационарное электрическое освещение должно также появиться по улицам Придорожной, Аквамариновой, Рубиновой, Агатовой, Геологической в мкрн. Сулимовский в Чкаловском районе Екатеринбурга, где расположены частные дома.

Исковые требования прокурора были поданы в Ленинский районный суд Екатеринбурга. Суд встал на сторону жителей и прокуратуры, однако мэрия города подала апелляционную жалобу в Свердловский облсуд. Суд высшей инстанции оставил решение без изменения, а жалобу – без удовлетворения.

"Судебный акт вступил в законную силу. Фактическое исполнение судебного решения остаётся на контроле прокуратуры", - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Областная газета Свердловской области

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