Свердловская область надеется получить 1,5 млрд рублей из федерального бюджета на благоустройство

1,5 млрд рублей пойдут на благоустройство территорий в в 34 свердловских муниципалитетах. Фото: Галина Соловьёва.

В 2022 году свердловские власти намерены привлечь 1,5 млрд рублей из федерального бюджета. Деньги планируется потратить на благоустройство дворовых и общественных территорий.

Об этом рассказал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев во время выступления перед депутатами Заксобрания.

"В 2022 году мы рассчитываем на федеральную поддержку мероприятий по благоустройству общественных территорий в размере 1,5 миллиардов рублей. В планах благоустроить 15 дворовых и 40 общественных территорий в 34 муниципалитетах", - рассказал он.

Фото: слайд был представлен на выступлении

Добавим, основной темой выступления Евгения Куйвашева стал бюджет на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов. Губернатор также рассказал о борьбе с COVID-19, вводе жилья, маткапитале.