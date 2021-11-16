Рекультивация мусорного полигона в Арамиле начнётся в 2022 году

Крупный арамильский мусорный полигон, который находится на въезде в город, был закрыт в 2013 году. Фото: Павел Ворожцов

В следующем году в Арамиле стартует проект по рекультивации мусорного полигона. Об этом в рамках своего выступления перед депутатами Заксобрания сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

"Для индустриальной Свердловской области особое значение имеют вопросы экологии - снижение уровня загрязнения воздуха, ликвидация объектов накопленного вреда. В рамках проекта "Чистая страна" ведётся рекультивация полигона Широкореченский в Екатеринбурге. В 2022 году аналогичный проект стартует в Арамиле", - заявил Евгений Куйвашев.

Напомним, что крупный арамильский полигон находится на на въезде в город, на ул. Пролетарская. Он был закрыт в 2013 году. Проект рекультивации мусорного полигона уже подготовлен. Он будет рассчитан на 2022 - 2023 годы.

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