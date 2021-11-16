Жизнь как в палатках: до конца 2025 года в Алапаевском районе и Алапаевске планируют расселить жителей четверти аварийных домов

Дом №4 на улице Вокзальной в Алапаевске перекошен и буквально дышит на ладан. Фото: Ольга Бузань

Жители Алапаевска и Алапаевского района бьют тревогу: десятки домов здесь находятся в аварийном состоянии, из-за чего людям приходится жить в нечеловеческих условиях. В бюджете на 2022 год Президент России Владимир Путин поручил предусмотреть 45 миллиардов рублей на расселение аварийного жилья в регионах. «Облгазета» пообщалась с жителями аварийных домов в Алапаевске на месте и выяснила, как продвигается процесс их переселения.

«Всё сгнило»

Журналист «Облгазеты» совместно с Уральской мастерской дата-журналистики проанализировала открытые базы данных портала «Реформа ЖКХ» , где собрана максимально полная и достоверная информация о расселении аварийного жилья в России. В Алапаевском районе и Алапаевске, исходя из представленных данных, насчитывается 263 аварийных дома 1866–2010 годов постройки. К слову, несколько лет назад их было 274: в 2016 году расселили один дом, в 2018-м – восемь и ещё по одному дому в 2019 и 2020 годах.

Возраст большей части оставшихся зданий достигает 60–70 лет, а 18 построек уже отметили 100-летие. Всего в этих домах сейчас проживает более 2 000 человек, больше всего – в зданиях 50-х годов постройки. Причём «проживает» довольно громко сказано — скорее, существует: в 45 домах отсутствует центральное отопление и горячая вода, в некоторых нет и холодной воды с канализацией. А 20 домов уже выведены из эксплуатации, но в них по-прежнему обитает 93 человека.

Так, аварийному многоквартирному дому на Вокзальной, 4 в Алапаевске уже исполнилось 108 лет. Планируемая дата расселения дома, по данным портала «Реформы ЖКХ» , – 6 октября 2022 года. К слову, снос запланирован на этот же день.

– Живу здесь с марта 1989-го. У меня одна комната и кухня, туалет на улице. Топлю печку, воду беру на колонке – уже и носить её тяжело, 70 лет мне в следующем году будет, но что делать, — сетует жительница дома Нина Чечурина. — Последний капитальный ремонт дома был 40 лет назад. Справляемся сами, как можем — разве что мне как малоимущей в 2012 году окна поменяли. Я десять лет ходила выпрашивала это. Не могла форточку открыть, не то что само окно – всё перекосило. Сделали не очень хорошо, но хотя бы так. А стены уже не починить – всё сгнило. Вот в 2007 году тамбур ремонтировали – он отходит от стены. И что толку? Всё снова отвалилось. Затыкаю мешками, потому что дождик, снег насквозь хлещут – стена портится.

По словам Нины Васильевны, их дом признали аварийным в 2017 году, но расселили за это время буквально единицы — очереди нет.

— От главы города получили письменный ответ: «Всё будет решаться в 2022 году», — продолжает наша собеседница. — Что там будет решаться? Куда они нас денут? Может, затолкают в такой же…

Жизнь как в палатках

Аварийный дом на улице 123-й Километр, 3, как выяснилось, ещё старше — ему 110 лет. Планируемая дата расселения – 17 сентября 2023 года, сноса – 31 декабря 2024-го. И жизнь у населяющих его людей также несладка.

– Я на этом хуторе проживаю с августа 1989 года. Квартиры холодные, дует отовсюду: зимой в валенках ходим, в фуфайках спим. Окно заденешь – выпадет, — рассказывает житель дома Леонид Лебедев. — Ремонта дома не бывало ни разу за 32 года, пока я здесь живу. Даже гвоздя никто не вбил. Никто ничего не делает, а у пенсионеров нет денег на это. Магазины далеко, надо через мост идти. Канализации нет. Воду в колодце берём, только он сыпется уже, разваливается, гниёт…

– Никто ничего не знает. Лет тринадцать уже обещают. Жизнь тяжёлая здесь – как будто в палатках живём, – с сожалением добавляет его соседка Зинаида Мелкозёрова.

Ещё одна проблема, на которую указывают местные жители — высокая пожарная опасность. По словам Леонида Лебедева, за домом сплошная трава, и весной или в засуху здесь как на вулкане: кто-нибудь окурок или спичку бросит, и все остальные успевают только сунуть документы под мышку и бежать.

К слову, в этом году в Алапаевском районе и Алапаевске пожар коснулся двадцати домов, которые признали аварийными, но до сих пор не расселили. Большинство, конечно, деревянные. В самом Алапаевске, например, таких «деревяшек» 47,3 процента от общего количества домов. В администрации города «Облгазете» сообщили, что на территории муниципального образования город Алапаевск признаны аварийными вследствие пожара два многоквартирных дома: один уже расселён, второй планируют к расселению в 2022 году.

По словам Леонида Лебедева, окна в его доме уже практически выпадывают. Фото: Ольга Бузань

Процесс идёт?

В министерстве строительства и развития инфраструктуры Свердловской области утверждают, что процесс расселения жителей из аварийных домов в Алапаевском районе идёт.

«В рамках действующей региональной программы в муниципальном образовании Алапаевское планируется расселить 35 домов, мероприятия планируется завершить в 2025 году. Основными способами являются выкуп помещений у собственников и строительство нового жилья. Так, например, в Верхней Синячихе сейчас строятся два дома, один из которых будет сдан в этом году, другой – в 2022 году. В эти дома переедут 124 человека из 20 домов», – ответили в министерстве на официальный запрос «Облгазеты».

В ближайшие два года, как уверяют в министерстве, реализация программы расселения в муниципальном образовании Алапаевское продолжится. Кроме того, ежегодно в рамках расходных полномочий муниципальным образованиям выделяются средства на расселение и снос аварийного жилья.

В администрации муниципального образования Алапаевское «Облгазете» ответили, что они участвуют в региональной адресной программе «Переселение граждан на территории Свердловской области из аварийного жилищного фонда в 2019–2025 годах». Эта программа как раз и предусматривает строительство домов для переселения в них граждан, проживающих в аварийных домах по договорам социального найма, и выкуп аварийных жилых помещений у собственников.

«Администрацией при этом ведётся постоянная работа с министерством строительства и развития инфраструктуры Свердловской области по корректировке программы в части включения в неё домов, признанных аварийными до января 2017 года», – добавляют в администрации МО Алапаевское.

Администрация муниципального образования город Алапаевск, в свою очередь, сообщила «Облгазете», что на территории муниципального образования 25 домов, признанных аварийными в связи с физическим износом до января 2017 года. Они также участвуют в вышеупомянутой региональной адресной программе по переселению до 2025 года.

В тех домах, где срок расселения ещё не подошёл, жителям предлагают обратиться в администрацию за жилыми помещениями манёвренного фонда до момента расселения.

«В рамках реализации программы переселения граждан из аварийного жилья для нанимателей муниципального жилищного фонда будут приобретены помещения на первичном рынке у застройщика, а с собственниками заключены договора выкупа жилого помещения, непригодного для проживания», – поясняет и.о. главы МО город Алапаевск Сергей Карабатов.

Получается, что в общей сложности до конца 2025 года в Алапаевском районе и Алапаевске планируют расселить жителей 60 аварийных домов – фактически это одна четвёртая от всех признанных аварийными домов на этой территории. Так ли это произойдёт на самом деле, увидим, но хочется верить, что затягивать с этой проблемой не будут: чем больше времени проходит, тем ещё более хрупкими становятся стены старых домов, а главное – надежды людей на спокойную и комфортную жизнь.