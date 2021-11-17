Дикие люди. Уральские города атаковали вандалы

Рисунок: Максим Смагин

Урны – опрокинуть, светильники – выбить, плитку – изрисовать… В Свердловской области впору объявлять массовую охоту на вандалов. Практически в каждом муниципалитете находятся желающие напакостить, испортить то, что сделано на благо жителей. Вандалы настолько обнаглели, что уже не боятся видеокамер в общественных местах – «паразитируют» открыто, с бравадой. «Облгазета» собрала самые громкие случаи вандализма в этом году и узнала у экспертов, откуда берётся эта страсть к показательным гадостям.

Нижний Тагил

Фото: МУП «Тагилдорстрой»

Месяц не прошёл с открытия в городе «Тагильской лагуны-2» – второй очереди благоустроенной набережной. Власти вложили в неё 511 млн рублей. На территории площадью 60 тысяч квадратных метров для тагильских детей и молодёжи оборудовали уникальную образовательно-досуговую зону – с картодромом, скейт-парком, автогородком, площадками для баскетбола, волейбола, запуска радиоуправляемых ракет. Казалось бы, живи и радуйся, но буквально через несколько дней обнаружилось – на территории «поработали» вандалы.

Какие-то «умники» разрисовали дорогостоящую облицовочную плитку, в детских игровых домиках вырвали рейки с крыш, оборвали два дорожных знака. Подрядчик – МУП «Тагилстрой» – подал заявление в полицию. Глава города Владислав Пинаев взял ситуацию под личный контроль.

– Тот, кто это сделал, должен понести наказание, – сказал директор «Тагилстроя» Игорь Васильев.

Как выяснилось, вандалы в Нижнем Тагиле пакостят не первый раз. Летом хулиганы устроили погром на месте строительства стадиона у школы №13: вырвали бордюры, набросали в колодец камни и землю, а бетонную крышку колодца надели на ворота. По всей видимости, эти же товарищи разрушили спортивную площадку на Девятом посёлке – сломали тренажёр, качели, вырвали с мясом лавку. А на Вагонке в Пионерском сквере вообще похитили пульт управления освещением спортплощадки.

Карпинск

Разбитое стекло в уличных фонарях в Карпинске Фото: Александр Ярошук

В августе в городе произошло ЧП: неизвестные разбили семь новых уличных светильников по улице Мира (входит в «Гостевой маршрут» города). Мэрии пришлось обращаться к заводу-изготовителю, чтобы тот предоставил детали на замену. Слава богу, предприятие пошло навстречу и бесплатно их выделило. Если бы этого не произошло, ущерб для карпинского бюджета превысил бы 200 тысяч рублей.

Искать вандалов пытались вместе с полицией и коммунальщиками, глава Карпинска Андрей Клопов даже заявил о готовности выплатить вознаграждение за информацию о злоумышленниках.

– Это уже стало какой-то системой нехорошей. Где-то что-то делаем, красоту наводим, новые объекты создаем. Для людей же делаем. Но находится такая категория, которая обязательно все будет ломать, – цитирует Клопова городской портал «Вечерний Карпинск».

Но вандалов так и не нашли. Выяснилось, что на месте происшествия нет видеокамер, которые могли бы зафиксировать инцидент и помочь расследованию. В управлении городским хозяйством сказали, что надежда на воспитанных людей, которым и в голову не придёт метать камни в лампы на уличных фонарях, не оправдалась.

Первоуральск

Разрисованные опоры освещения в «Корабельной роще» Первоуральска Фото: Скриншот сюжета «ПервоуральскТВ»

В сентябре в городе открыли благоустроенный парк «Корабельная роща». Власти вложили в него 68,5 млн рублей. В парке организовали спортплощадки с тренажёрами, велодорожку, зону отдыха, отдельную площадку для тренировки собак, даже мини-огород, где каждый желающий может высаживать растения и ухаживать за ними. Для комфорта горожан установили современное двухуровневое освещение. Но… нашлись ребята, которых это не устроило.

Несколько местных жителей (предположительно подростки) разрисовали опоры освещения и детскую площадку в виде корабля. Вдобавок «украсили» их нецензурной лексикой и пошлой символикой. Мэрия Первоуральска подала заявление в полицию.

– Если на металлических конструкциях ещё можно устранить надписи, то с деревянных поверхностей их убрать гораздо сложнее. Мы с подрядчиками решаем данный вопрос. Либо заменим детали, либо найдём другой вариант — может быть, придётся устранять надписи механическим способом, – цитирует заместителя главы администрации Первоуральска Дениса Полякова портал «Городские вести».

Удалось ли найти вандалов, пока неизвестно – в мэрии не комментируют. Зато стало известно, что в «Корабельной роще» установили 28 камер видеонаблюдения. Чтоб не повадно было.

Краснотурьинск

Вырванный пролёт ограждения на набережной Краснотурьинска Фото: Из личного архива Александра Устинова

Краснотурьинск, можно сказать, стреляется от вандализма. Город, который в регионе занимает ведущие позиции по благоустройству и который уже окрестили уральским Питером за уникальные по красоте общественные территории, словно расплачивается за это. Хулиганы регулярно выдёргивают пролёты из ограждения набережной, портят плитку, опрокидывают и разбивают урны, «граффитят» свежевыкрашенные фасады зданий.

Несколько дней назад глава Краснотурьинска Александр Устинов на своей странице в соцсети «ВКонтакте» опубликовал фото – согнутый до земли уличный фонарь. Тут же посыпались комментарии жителей: Андрей Толстоухов написал: «Вот такие у нас люди живут, а потом сами говорят, что ничего для города не строят. Звери какие-то», Евгений Коковихин отреагировал ещё жестче: «Современная молодёжь, алкаши с белой горячкой и наркоманы! Адекватные люди точно такое не сделают. Наказывать нужно таких очень строго, из них ничего хорошего уже не будет».

Александр Устинов на встречах с «Облгазетой» неоднократно говорил, что мэрия ведёт плотную работу с полицией по выявлению вандалов и привлекает их к ответственности. Показательный пример: в этом году в Краснотурьинске за надписи на фасадах был оштрафован студент одного из учебных заведений. Сумма штрафа составила 12 тысяч рублей. Об этом факте написали многие СМИ, но «борцов» с красотой это не остановило.

Каменск-Уральский

Фото: Сергей Бутырин

Вандалы в Каменске-Уральском, кажется, бьют все рекорды по частоте набегов на городские объекты. На днях хулиганы разрисовали урны на улице Луначарского и опрокинули их. Чуть раньше несколько подростков позарились на стелу в парке «Космос» – прямо под камерами, не стесняясь прохожих, они попытались нанести на неё маркерами рисунки. В этом же году вандалы ломали саженцы в сквере на Тимирязева, разбивали остановки общественного транспорта, разбирали скамейки у Римского фонтана.

Вопиющий случай произошёл весной: краска и оскорбительные надписи появились на памятниках героям фронта и тыла Великой Отечественной войны и Герою России Виктору Дубынину. Выяснилось, что сделал это 12-летний мальчик, состоящий на учёте в отделе по делам несовершеннолетних. Он не достиг возраста уголовной ответственности и, по сути, остался безнаказанным.

А в октябре подростки, катаясь на самокатах, маркерами решили разрисовать памятник на аллее Славы. Мимо проходящая женщина остановила их и велела стирать «художества». Вдобавок провела профилактическую беседу. И это всё – под камерами.

Откуда это берётся? Георгий АМУСИН, председатель Ассоциации психологов и психотерапевтов Свердловской области: – Такие проявления – это демонстрация отсутствия культуры у людей. И неудивительно, что среди вандалов часто попадаются подростки. Им в силу возраста свойственна импульсивность, поступки, как говорят, без царя в голове. Такие ребята живут даже не одним днём, а одним моментом. Плюс реакция группирования: один придумал – остальных захватило. Случаи вандализма – это показатель того, что у людей нет нормальных жизненных ориентиров. Молодёжь особенно остро чувствует напряжение в обществе. Здесь нужны чёткие и жёсткие меры воздействия. Чтобы дух геройства от содеянного не окрылял на дальнейшие подвиги, а наоборот – что геройство нам очень дорого обошлось, и мы повторять не будем. Как это остановить? Николай СМИРНОВ, министр энергетики и ЖКХ Свердловской области: – Во-первых, сразу устанавливать видеокамеры, привлекать малый бизнес, чтобы тоже следил за сохранностью территорий. В график круглосуточных нарядов ППС обязательно включать эти объекты для объезда. Максимально загружать общественные пространства различными мероприятиями. Не ограничиваться благоустройством только одной территории, а делать это в разных районах, чтобы постепенно «окультуривать» население. Вести регулярную воспитательную работу с детьми и родителями. И установленных нарушителей реально привлекать к ответственности, чтобы все видели неотвратимость наказания.

Кстати Вандализм наказывается штрафом в размере до 40 тысяч рублей, либо обязательными работами на срок до 360 часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до 3 месяцев (ст.214 УК РФ).