Власти Екатеринбурга проведут очередной опрос по благоустройству набережной Исети

Горожане могут предложить построить на участке спортивную и детскую площадки. Фото: Галина Соловьёва.

19 ноября для жителей Екатеринбурга стартует очередной опрос по благоустройству набережной Исети. В этот раз будет обсуждаться участок от улицы Ткачей до улицы Лыжников.

Опрос горожан завершится 3 декабря. До этого дня екатеринбуржцы смогут высказать все свои пожелания и предложения.

"Опрос нужен для того, чтобы увидеть мнение горожан, как должна развиваться набережная Исети именно на этом участке. Там есть природная часть, прилегающая к парку имени Маяковского, есть участки в коммунальной зоне, есть заболоченные территории. Они все разные, но люди там есть. Они пользуются этой территорией и важно их мнение, как развивать эту территорию", - заявил в ходе сегодняшнего брифинга замначальника департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений – главный архитектор Екатеринбурга Андрей Молоков.

Он напомнил, что завтра завершится первый этап конкурсных концепций. На данный момент поступило 14 заявок - от архитекторов из Екатеринбурга, Москвы и других городов. При этом во второй тур жюри пропустит только 7 участников. До 1 марта 2022 года конкурсные концепции должны быть представлены в администрацию, до 18 марта - их оценят члены жюри и горожане. Победителя выберут до 30 марта 2022 года. Он получит 2,6 млн рублей. Остальные финалисты по 500 тыс. рублей.

Напомним, в конце октября в Екатеринбурге подвели итоги голосования за лучшую концепцию набережной Городского пруда. В статье "Нулевой эффект" "Областная газета" разбиралась, не отложат ли его в долгий ящик, как и предыдущие проекты?

Засилье конкурсов Количество благоустроительных конкурсов, которые мэрия Екатеринбурга объявляет самостоятельно или в партнёрстве с различными компаниями, растёт с каждым годом. Нынче, например, были объявлены конкурсы по разработке: • концепции сквера Славы пожарным и спасателям на перекрёстке улиц Московской – Радищева; • арт-объекта на пересечении улиц Московской – Щорса; • креативной концепции Парка Игр в Историческом сквере; • эскизного проекта стелы в районе Новокольцовском и пр. Кстати, были случаи, когда о конкурсах попросту забывали. В 2019 году мэрия объявила конкурс на лучший дизайн-проект въездных стел к 300-летию города. Голосование на сайте прошло, были вручены призы за второе и третье места (первое так и не присудили). А новых стел так и нет. В 2020 году проходил конкурс на разработку горельефа в Историческом сквере. Победила работа скульптора Константина Грюнберга, но с тех пор о ней ничего не слышно.

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