В Екатеринбурге в домах, где происходит конфликт УК, распространяют поддельную «Областную газету»

Вот так выглядел поддельный спецвыпуск «Областной газеты», который был обнаружен в Екатеринбурге. От настоящей «ОГ» (на заднем плане) он даже внешне серьёзно отличается. Фото: Алексей Кунилов

Во вторник в соцсетях появилась информация о том, что в микрорайоне Старая Сортировка распространяется якобы спецвыпуск «Областной газеты». Поддельный номер нашего издания обнаружили в доме на Билимбаевской 25/5. Четырёхполосный спецвыпуск содержал информацию негативного содержания о двух коммунальных компаниях – ООО «Уральская жилищная компания» и ООО «УЖК» Сервис, а также о Сергее Будалине, который является руководителем или учредителем компаний.

Никакого сходства!

Помимо того, что шрифт и формат газеты не свойственны нашему изданию, в материалах можно обнаружить массу странностей. Например, на первой полосе опубликовано обращение директора городской инспекции контроля за предоставление ЖКУ А.П. Рассулова. Во-первых, в Екатеринбурге нет такого органа власти. Во-вторых, издатели газеты, очевидно, хотели, чтобы читатели приняли его за Алексея Петровича Россолова - главу Госжилстройнадзора области, курирующего работу всех коммунальных компаний региона. На второй полосе опубликован материал со ссылкой на березняковское издание «Иная газета», сайт которого не обновлялся с 2017 года, а в числе авторов издания значится аж обозреватель «Эха Москвы» Юлия Латынина… Кроме этого, полторы полосы заполнены анонимными отзывами об этих УК из Интернета.

Учредителем значится АО «Свердловская областная газета», расположенная по Малышева 103/1 (наша редакция находится на Малышева, 101). А заказчиком – СРОО «Народный Контроль». Мы связались с руководителем этой организации, чтобы выяснить, какими мотивами он руководствовался.

– Не поверите, а я как раз собирался звонить вам в редакцию и выяснять, зачем вы компрометируете нашу организацию, – сказал в разговоре с «Областной газетой» Максим Беляев.

Нездоровая конкуренция

Оказалось, «коммунальное» содержание газеты – не случайно. Как рассказал «Облгазете» житель дома по Билимбаевской 25/5 Михаил, недавно их дом сменил управляющую компанию. Вместо прежней УК «Лазурит» (связана с семьёй предпринимателей Старокожевых, владеющих несколькими коммунальными компаниями в Екатеринбурге. – Прим. ред.) их теперь обслуживает ООО «УЖК», которой уделяется столь пристальное внимание в газете.

– Во вторник такие газеты оказались возле каждой квартиры, – рассказывает Михаил. – Мы решили разобраться, откуда они взялись, и пересмотрели запись с видеокамер. Оказалось, что приходили две подозрительные женщины. Одна отвлекала консьержку разговором. А вторая, дождавшись, пока кто-то выйдет из подъезда, зашла туда с полным пакетом, а вышла уже без него. Несмотря на то, что обе были в капюшонах и масках, одну из них нам удалось идентифицировать. Раньше эта женщина приходила агитировать за возвращение к УК «Лазурит». Они не раз пытались вернуть контроль над домом. Даже были зафиксированы факты подделки подписей жильцов – за возвращение к прежней УК якобы проголосовал человек… который умер 5 лет назад. Мы обращались с иском против этой компании в Железнодорожный районный суд, выиграли дело. Но, видимо, они решили продолжать борьбу.

Поддельные газеты и видеозапись жители дома передали в новую управляющую компанию. Здесь появление поддельных газет тоже связывают с УК «Лазурит» и ещё несколькими управляшками-конкурентами.

– Недавно дома, которыми они раньше управляли, проголосовали за переход к нашей УК. Поэтому вместе с газетами они распространяли листовки, что просят жителей снова выбрать их, – пояснил «Областной газете» заместитель гендиректора Уральской жилищной компании Артём Филоненко. – Мы, со своей стороны, готовим обращение в полицию.

Не исключает связи газеты с бывшими собственниками УК «Лазурит» и председатель СРОО «Народный контроль» Максим Беляев:

– Мы много писали на своих ресурсах о том, как они захватывают дома и подделывают протоколы. Поэтому я не удивлюсь, если в отместку нам они указали мою организацию в качестве учредителей поддельной газеты.

К слову, с семьёй Старокожевых связана организация с похожим названием – «Комитет народного контроля».

Оперативно получить комментарий УК «Лазурит» нам не удалось – сайт компании не работает. А по номерам, встречающимся в Интернете, в день подготовки материала никто не отвечал. Но мы всё-таки постараемся сделать это позже. Ситуация, в которой оказались получатели поддельного спецвыпуска «Областной газеты», вынуждает нас вновь вернуться к этой теме.

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Кстати Это уже не первый случай, когда злоумышленники внаглую подделывают самую тиражную и респектабельную газету региона. И всегда это происходит осенью. * Впервые с контрафактной «ОГ» нам пришлось столкнуться ещё в 2013 году – в сентябре, в канун выборов в Сысертском районе. Несмотря на то, что в тот раз подделка была выполнена с куда большим «изяществом», чем нынешняя, недобросовестным политтехнологам не удалось обмануть избирателей: жульничество не прошло, сознательные местные жители с ходу раскусили махинаторов. А настоящая «Областная газета» подготовила заявление в полицию с просьбой установить и привлечь к ответственности причастных к выпуску и распространению «лже-ОГ». Логотип, формат газеты, ссылки на авторов перепечатанных материалов были позаимствованы без какого-либо ведома и разрешения. К сожалению, судьбу заявления восьмилетней давности нам разузнать так и не удалось. * Второй поддельный «спецвыпуск» «Областной газеты» читатели обнаружили спустя три года — в 2016 году в Реже – и снова в сентябре, в преддверии выборов. На этот раз злоумышленники (в отличие от фальсификаторов в 2021 году) не указали ни выходные данные издания, ни авторов материалов.

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Что грозит нарушителям? Мы показали оригинал-макет «Областной газеты» и поддельного издания доценту Уральского государственного юридического университета кандидату юридических наук Наталье Новиковой. Эксперт по авторскому праву отметила, что использование фирменного наименования и товарного знака СМИ без разрешения правообладателя недопустимо. По её словам, дела о нарушении авторских прав возникают довольно часто, но чтобы так внаглую похитили интеллектуальную собственность газеты — это большая редкость. Те, кто выпустил поддельную газету, могут быть привлечены к ответственности за нарушение товарного знака по ст. 1515 Гражданского кодекса РФ. Суд может потребовать: – уничтожить все экземпляры контрафактной газеты, – выплатить компенсацию от 10 тысяч рублей до 5 млн (конкретный размер в итоге определит суд). То же самое касается и незаконного использования символов Свердловской области. За это предусмотрена административная ответственность согласно статье 35 Закона Свердловской области от 14.06.2005 «Об административных правонарушениях на территории Свердловской области». Для юридических лиц предусмотрены штрафы в размере от 10 до 25 тысяч рублей. Юристами «ОГ» по факту изготовления и распространения контрафактной продукции – поддельного номера газеты, будет подготовлено заявление в ГУ МВД Свердловской области.