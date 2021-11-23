В Екатеринбурге выбрали концепцию парка Универсиады

Мнение жюри совпало с горожанами. Фото: проектная документация.

Члены комиссии выбрали итоговый вариант Парка Универсиады, которая пройдёт в Екатеринбурге в 2023 году. Решение совпало с мнением горожан.

Члены жюри выбрали концепцию "Meet your tomorrow – встречаемся завтра". Об этом сообщает пресс-служба организаторов Всемирных студенческих игр ФИСУ.

"Члены жюри отметили высокий уровень проработки концепции MEET YOUR TOMORROW, а именно: использование максимального числа локаций Плотинки, комплексные идеи по наполнению площадок, а также включение городских фестивалей в программу Парка Игр", - говорится в сообщении.

Проект парка подразумевает деление Исторического сквера Екатеринбурга на несколько тематических зон. В спортивной части разместят корт для разных игр и активностей. В детской - будет скалодром, также здесь предлагают проводить соревнования по фехтованию на лазерных мечах. Дизайн выполнен в стиле конструктивизма.

Напомним, жители столицы Урала тоже выбрали эту концепцию. О том, что в Историческом сквере появится Парк Игр стало известно в конце апреля во время XI Уральского медиафорума. Всемирные студенческие игры FISU (Универсиада) в 2023 году пройдут в Екатеринбурге. Медали будут разыгрывать с 8 по 19 августа. Церемонии открытия и закрытия игр состоятся на стадионе "Екатеринбург Арена"