В схему обращения с ТКО в Свердловской области включили объекты по переработке

В регионе около 37 тысяч контейнерных площадок. Фото: Алексей Кунилов

Министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области завершило актуализацию территориальной схемы обращения с твёрдыми коммунальными отходами. В новую карту включили объекты по переработке мусора.

Основной акцент при корректировке территориальной схемы был сделан на формировании новой, современной отраслевой инфраструктуры. К 2030 году в регионе планируют создать и реконструировать 60 объектов сортировки, обезвреживания, утилизации и захоронения ТКО. В совокупности это позволит направлять на переработку не менее 50% образуемых в регионе отходов, сообщает департамент информполитики Свердловской области.

По обновлённым данным, в регионе насчитывается 37 тысяч контейнерных площадок для сбора мусора. Отдельно сделан акцент на введении раздельного накопления отходов. В частности, новая редакция схемы содержит перечень из 119 пунктов приёма вторичного сырья, куда можно сдать полезные фракции бытовых отходов.

Ознакомиться с документом можно на сайте регионального минЖКХ.

Напомним, последний раз обновлённую схему публиковали в марте этого года.