В Свердловской области начнут делать бесплатные ремонты для ветеранов

Многие ветераны проводят большую часть времени дома. Фото: Галина Соловьёва

В Свердловской области запустился новый проект. В рамках акции "Ремонт всем миром" волонтёры будут бесплатно обновлять благоустройство в квартирах ветеранов Великой Отечественной войны.

Эту идею реализует добровольческое движение "Дорогами добра". Об этом сообщаем департамент информполитики Свердловской области.

"Мы уже девять лет работаем с ветеранами Великой Отечественной войны, узниками фашистских концлагерей и блокадниками Ленинграда. У нас на сегодняшний день 320 подопечных. В период пандемии мы стали крайне активно их посещать <...> и обнаружили, что за большим количеством мелких бытовых проблем стоят глобальные", - рассказала руководитель движения Валерия Басай.

Организация уже составила списки людей, которым нужна помощь. Сейчас они ищут добровольцев которые имеют навыки в строительства или те кто может помочь физически и грузовым транспортом. Также они ищут спонсоров проекта.