Ввод жилья в Свердловской области увеличился на 38%

На стадии строительства в регионе находится почти 3,4 млн "квадратов" (168 домов). Фото: Галина Соловьёва.

За 10 месяцев 2021 года в Свердловской области введено более 2 млн квадратных метров жилья. Это на 38% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За период январь-октябрь, в регионе построено 1,1 млн квадратов индивидуальными застройщиками и 943 тыс. квадратных метров многоквартирного жилья. В Екатеринбурге, только за прошлый месяц, в эксплуатацию введено семь многоэтажных домов – 115,4 тыс. кв. метров (764 тыс. квадратных метра за 10 месяцев).

Как сообщает департамента информполитики Свердловской области, в Белоярском ГО за 10 месяцев введено почти 159 тыс. кв. метров, что в два раза больше аналогичного периода 2020 года. В Сысертском городском округе за тот же период построено – 150 тыс. "квадратов", а в Верхней Пышме - 145,5 тыс. "квадратов".

По словам свердловского министра строительства и развития инфраструктуры Михаила Волкова, сегодня на стадии строительства в регионе находится почти 3,4 млн "квадратов" (168 домов).

Всего к концу года в рамках реализации нацпроекта "Жильё и городская среда" на Среднем Урале планируется ввести свыше 2,6 млн квадратных метров жилья.

Напомним, в 2020 году объём ввода жилья в Свердловской области составил 2,35 млн кв. м. Чуть более 1 млн из них пришлись на объекты индивидуального жилищного строительства.

Читайте также:

Строим больше, чем можем продать.