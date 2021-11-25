Движение по Волковской плотине в Каменске-Уральском откроют 30 ноября

Движение по плотине было перекрыто с мая. Фото: пресс-служба РУСАЛа

В Каменске-Уральске завершили этап реконструкции Волковской плотины. Движение по ней откроется 30 ноября.

Работы, запланированные на 2021 год, выполнены. Проект спонсировал РУСАЛ. Объём инвестиций составил 20,6 млн рублей. В конце ноября по плотине запустят автомобильное и пешеходное движение. Транспорт будет ходить по одной полосе. Это связано с тем, что работы в полном объеме будут завершены в следующем году. Об этом рассказали в пресс-службе компании.

Реконструкция Волковской плотины началась в 2016 году после вхождения Красногорской ТЭЦ в состав УАЗа. Из-за плохого состояния плотины она тогда практически не обслуживалась. За три года капитально отремонтировали все восемь рабочих затворов.

В этом году полностью отремонтировали поверхности правого берега со стороны бьефа (часть реки, примыкающая к гидротехническому сооружению), а также восстановили горизонтальные поверхности верховых открылков тела плотины и отремонтированы помещения подъёмных механизмов затворов.

Напомним, на капремонт Волковской плотины в 2021-2022 годах планировали выделить 60 млн рублей.