Минэнерго РФ поможет Среднему Уралу реконструировать дефицитные газораспределительные станции

вгений Куйвашев отметил, что в регионе разработана схема газоснабжения и газификации до 2028 года и на перспективу до 2035 года. Фото: департамент информполитики Свердловской области.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и министр энергетики России Николай Шульгинов обсудили реализацию программы догазификации в регионе. Глава Минэнерго РФ согласился помочь Среднему Уралу с реконструкцией дефицитных газораспределительных станций.

В ходе встречи, прошедшей в Екатеринбурге на полях седьмого заседания Российско-Пакистанской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, Евгений Куйвашев отметил, что в регионе разработана схема газоснабжения и газификации до 2028 года и на перспективу до 2035 года.

"В ближайшие шесть лет мы прогнозируем увеличение объёма потребления природного газа на три миллиарда кубометров. Главным образом, за счёт строительства и реконструкции существующих объектов газоснабжения. <...> При этом уровень потенциальной газификации населения превысит 92%", - сказал губернатор.

Также глава региона обратился к министру энергетики с просьбой поддержать область при реконструкции дефицитных ГРС, которых сегодня в регионе восемь. Чтобы получить финансирование на модернизацию этих станций они должны быть включены в программу Газпрома по развитию газоснабжения и газификации регионов России до 2024 года.

"В целом по стране около 400 таких ГРС. Это задача Газпрома, и если в инвестиционной программе нет ещё конкретно ваших ГРС, давайте на федеральном штабе этот вопрос обсудим", - передаёт слова Николая Шульгинова департамент информполитики Свердловской области.

Напомним, в начале ноября на Среднем Урале была проведена окончательная актуализация сводного и пообъектного плана догазификации территорий на 2021-2022 годы. До конца этого периода природный газ станет доступен ещё для 31 466 частных домовладений.