Энергоснабжение микрорайона Светлый в Екатеринбурге восстановлено

Энергетики восстановили электроснабжение потребителей микрорайона Светлый в Екатеринбурге. Света не было с вечера субботы.
Как сообщили "Областной газете" в пресс-службе "Россети Урал" - "Екатеринбург", в результате несанкционированных земельных работ произошло повреждение кабельных линий, обеспечивающих электроснабжение микрорайона. Данной проблемой энергетики занялись с вечера 27 ноября.
"Для аварийно-восстановительных работ потребовалось прекращение электроснабжения потребителей. На данный момент электроснабжение восстановлено", - отметили изданию, уточнив, что соцобъектам на время проведения работ были предоставлены дизель-генераторы.