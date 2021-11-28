Энергоснабжение микрорайона Светлый в Екатеринбурге восстановлено

На время проведения работ соцобъектам были предоставлены дизель-генераторы. Фото: Нина Георгиева.

Энергетики восстановили электроснабжение потребителей микрорайона Светлый в Екатеринбурге. Света не было с вечера субботы.

Как сообщили "Областной газете" в пресс-службе "Россети Урал" - "Екатеринбург", в результате несанкционированных земельных работ произошло повреждение кабельных линий, обеспечивающих электроснабжение микрорайона. Данной проблемой энергетики занялись с вечера 27 ноября.

"Для аварийно-восстановительных работ потребовалось прекращение электроснабжения потребителей. На данный момент электроснабжение восстановлено", - отметили изданию, уточнив, что соцобъектам на время проведения работ были предоставлены дизель-генераторы.