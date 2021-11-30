Тагильчанам предложили выбрать общественные территории, которые нуждаются в благоустройстве в 2023 году

Тагильчанам предложили выбрать общественную территорию, которая нуждается в благоустройстве в 2023 году. Фото: Павел Ворожцов

В Нижнем Тагиле объявлен сбор предложений для формирования перечня общественных территорий, подлежащих первоочередному благоустройству в 2023 году. Опрос горожан проводится по 10 декабря.

Об этом сообщает официальный сайт Нижнего Тагила.

Тагильчане могут отправить письмо со своими предложениями в управление городским хозяйством мэрии. Для того чтобы включить заявку в перечень скверов, парков и зон отдыха, которые нужно благоустроить в первую очередь в 2023 году, им нужно заполнить специальную форму. В ней горожанам необходимо привести доводы того, что реализация проекта будет актуальна, назвать проблемы территории и то, каким образом их можно решить. Также следует указать варианты дальнейшего использования рекреационной зоны.

Заявки от тагильчан планируется вынести на общественные обсуждения и рейтинговое онлайн-голосование. Оно будет проведено на единой федеральной платформе. Как отмечается на официальном сайте города, финансовую поддержку из областного и федерального бюджетов получат площадки, набравшие большее число голосов.

Заявки на благоустройство рекреационных зон принимаются по адресу: пр. Мира, 53, кабинет 202. Телефон для справок: 8 (3435) 48-53-66.

Напомним, что «Областная газета» писала об итогах общественного обсуждения территорий Нижнего Тагила для благоустройства в 2021 году. Больше всего голосов - 1568 - тогда набрал проект обновления лесопарковой зоны «Пихтовые горы».

Также газета рассказывала о том, что практически в каждом муниципалитете находятся желающие напакостить, испортить то, что сделано на благо жителей.

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