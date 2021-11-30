Заявки на социальную газификацию подали 12,8 тысячи свердловчан

31,5 тысячи домовладений Свердловской области подключат к сетевому газу до 2023 года. Фото: Алексей Кунилов.

Жители Свердловской области подали 12,8 тысячи заявок на социальную газификацию. Уже заключено почти 3 тысячи договоров.

700 домовладений подключены к голубому топливу. Такие цифры озвучил и. о. регионального министра энергетики и ЖКХ Игорь Чикризов в ходе сегодняшнего брифинга.

"Работа не останавливается. Она ведётся ежедневно. Мы отслеживаем поступление всех заявок. Рост заявок идёт еженедельно", - отметил он.

Спикер также рассказал, что в последние годы за счёт всех источников на газификацию выделялось более миллиарда рублей ежегодно. В год подключалось порядка 10 тысяч домовладений. На данный момент уровень газификации в области составляет 77%. Задача стоит к 2030 году обеспечить - 92%.

В 2021-2022 годах на догазификацию в Свердловской области предусмотрены средства в объёме 5,4 млрд рублей. Региональным оператором в сфере газоснабжения стало АО "ГАЗЭКС".

Ранее Президент РФ Владимир Путин подписал закон о бесплатном проведении газа до границ участков граждан. Теперь россиянам не придётся платить за доведение газа до границы домовладения. Работы будут проходить за счёт инвестиционной надбавки газораспределительных организаций. Кроме того, единый и регоператоры могут привлекать средства через механизмы льготных кредитов и займов.

Читайте также:

31,5 тысячи домовладений Свердловской области подключат к сетевому газу до 2023 года.