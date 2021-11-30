Парк Маяковского опубликовал итоговый план реконструкции

На новом плане отобразили все изменения. Фото: пресс-служба Парка Маяковского

Парк Маяковского в Екатеринбурге предоставил готовый план реконструкции. В обновлённом документе появились новые локации.

В итоговом мастер-плане по реконструкции учтены замечания рабочей группы. По предварительным данным полное обновление парка займёт 3-4 года. Во время ремонта ЦПКиО закрываться не будет. Об этом сообщают в пресс-службе учреждения.

"В уточнённой концепции появился спортивный кластер, летний Театр эстрады, ремонт которого запланирован уже на следующий год, детские площадки. В мастер-плане учитывается не только эстетика общественного пространства, но и монетизация определённых зон", - говорится в сообщении.

Новая концепция учитывает появление рядом с парком новых территорий, например, городской набережной. Границы парка не изменятся, вся территория полностью сохраняется. В будущем, возможно, она увеличится за счёт участка под новую парковку. Весь лесной массив сохранится, к нему добавятся новые посадки - цветники и клумбы, кустарники, розарий.

Количество входов увеличат до 10. Функциональное зонирование включает в себя:

тихую зону - многофункциональный луг для пикников,

шумную зону - площадку с аттракционами,

центральную площадь с напольным интерактивным фонтаном, где можно будет ставить сцену,

партерный парк с развлечениями для аудитории разных возрастов (детский лабиринт, скейт-парк, музейный комплекс, танцплощадка).

Финансирование масштабной реконструкции планируется получить в рамках концессии: инвестор кредитует парк и получает часть прибыли от доходов парка. Текущая прибыль парка позволяет прогнозировать, что выплаты потенциальному концессионеру могут составлять 150-300 млн рублей ежегодно.

Следующий этап работы над реконструкцией парка – разработка детального эскиза, технического задания и проектно-сметной документации.

Напомним, про работу над обновлением мастер-плана парка стало известно ещё летом.

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Фото: пресс-служба Парка Маяковского

Фото: пресс-служба Парка Маяковского

Фото: пресс-служба Парка Маяковского