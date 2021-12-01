По скользкой дорожке: Свердловскую область накрыл ледяной дождь

«Пингвин-стайл» – бережём здоровье. Фото: Павел Ворожцов

Слой льда, покрывший сегодня дороги и тротуары на большей части территории Свердловской области, создал проблемы и людям, и транспорту. Быстрого улучшения ситуации ожидать не приходится: перепады температуры прогнозируются и в ближайшие дни, – сообщила «ОГ» главный синоптик Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Галина Шепоренко.

Дорога до работы, университета, школы или садика сегодня утром стала для многих настоящим испытанием. Некоторые екатеринбуржцы переключились на походку «пингвина», а кто-то просто медленно передвигался по тротуару, периодически поскальзываясь и пытаясь удержаться в вертикальном положении.

Медленнее по обледеневшим дорогам ехали и машины. На остановках же и в общественном транспорте был полный ажиотаж: желающих передвигаться на длинные расстояния пешком особо не наблюдалось.

В такой ситуации сегодня оказалась практически вся Свердловская область (только на севере региона выпало много снега, что и облегчило там ситуацию).

Коммунальщики в работе…

Для ликвидации последствий зимнего дождя и последовавшего за ним похолодания коммунальные службы вышли на дороги уже ночью. В областном центре было задействовано 170 комбинированных дорожных машин, 44 автогрейдера и 45 единиц другой техники. Всего к утру было использовано почти 500 кубометров песка и 900 кубометров песко-соляной смеси. Однако тротуары за небольшим исключением всё же оставались во власти гололедицы – так быстро побороть её везде не под силу никому. Днём этот лёд, конечно, подтаял, из-за чего появились лужи, но мест, где гололедица остаётся, по-прежнему много.

…в травмпунктах – ажиотаж

Переходя дорогу маленькими шажками, екатеринбурженка Надежда Скурихина упала в трёх метрах от тротуара. Падение было жёстким. Подниматься помогали добрые люди, они же потом и скорую вызвали. А дальше алгоритм известен: травмпункт, рентген. Итог – перелом лодыжки.

Сами медицинские работники травмпунктов Екатеринбурга ещё в понедельник вечером поняли, что во вторник в медучреждения хлынет толпа пострадавших из-за гололёда.

– Число обращений с травмами в наш травмпункт действительно увеличилось на 20–30 процентов, – комментирует руководитель хирургической службы поликлиники ГКБ №14 Алексей Васев. – За сутки мы ожидаем больше сотни пациентов, тогда как обычно к нам поступает около 70–80 человек.

Но худшее – ещё впереди

При этом другие медики считают, что в ближайшие дни в травмпункты будет ещё больше обращений от людей, получивших травмы из-за падений на улицах.

– Обычно в сам гололёд народу поступает не так много, потому что люди надевают обувь со специальной подошвой, стараются аккуратно ходить, – объясняет пресс-секретарь Центральной городской больницы №2 в Екатеринбурге Илона Стародубцева. – Поток пострадавших увеличивается через день-другой, когда на лёд выпадает снежок, и люди становятся менее бдительными. Как показывает практика, каждый год с наступлением такой погоды увеличивается количество пациентов на 10 процентов (примерно на 15 человек больше, чем обычно) – до 130–140 человек в сутки.

Прогноз Галины Шепоренко тоже не радует:

– На значительной части Свердловской области температура воздуха остаётся положительной, поэтому осадки в виде дождя ещё могут быть. Подмораживать начнёт вечером, 2 декабря, поэтому условия для гололедицы сохраняются вплоть до 4 декабря, пока идут такие колебания температуры от плюсов к минусу. Но с 5 декабря должны установиться более устойчивые отрицательные температуры, пройдут небольшие снегопады, и ситуация будет улучшаться. Но такая явная гололедица, как на этой неделе, конечно, бывает нечасто.

ВАЖНО Сообщить о неубранных участках можно по телефону круглосуточной дорожной диспетчерской службы (343) 261–79–83. Также замечания можно направлять на телефон горячей линии областного управления автодорог: (343) 262–50–65.

Травмпункты Екатеринбурга Верх-Исетский район – травмпункт ЦГБ № 2, ул. Челюскинцев, 3/5, тел.: 389–90–70.

Ленинский, Октябрьский, Железнодорожный районы – травмпункт ГБ № 36, ул. Бажова, 124 а, тел.: 350–32–59.

Кировский район – травмпункт ЦГБ № 7, ул. Вилонова, 33, тел.: 341–73–03.

Орджоникидзевский район – травмпункт ГБ № 14, пер. Суворовский, 5 в, тел.: 380–13–93.

Чкаловский район – травмпункт ЦГКБ № 24, пер. Рижский, 16 (работает только в будни с 8:00 до 20:00), тел.: 297–92–84.

Микрорайон Химмаш – травмпункт ЦГБ № 20, ул. Зои Космодемьянской, 42, тел.: 258–22–34.

Микрорайон Эльмаш – травмпункт ЦГКБ № 23 (при травме глаза, уха, носа, горла), ул. Старых Большевиков, 9, тел.: 389–93–40.

Как борются с гололёдом Виктория МКРТЧЯН, заместитель начальника департамента информационной политики администрации Екатеринбурга: – Чтобы убрать гололёд, коммунальные службы используют специальный химический реагент – «бионорд». При рассыпании его на обледенелый участок дороги примерно через 30–40 секунд происходит таяние, после которого коммунальные службы должны счистить растаявшую наледь с поверхности проезжей части. Если где-то гололёд есть – значит, с ним скоро будут бороться. Напомню, что есть категории улиц: первая – многополосное движение, где ходит общественный транспорт; вторая – есть автомобильное движение, но оно не такое интенсивное, движение общественного транспорта; третья – внутриквартальные проезды. Из-за большого количества гололёда улицы третьей категории могут быть пока не убраны. Но если уборка не произведена днём, скорее всего, они будут убраны вечером или ночью: коммунальные службы Екатеринбурга работают круглосуточно. Невозможно за один-два часа очистить город от наледи и снега. Анна КЛИМЕНТОВА, руководитель аппарата Национальной ассоциации зимнего содержания дорог: – Песко-соляную смесь нельзя использовать для превентивной обработки дорожного полотна. Она никак не предотвратит появление гололёда, если на улице меньше нуля градусов или идёт ледяной дождь. Смесь из песка и соли, в отличие от реагентов, не может разрыхлить ледяной накат для расчистки асфальта. Наиболее эффективным методом борьбы с наледью и обеспечения безопасности дорожного движения является превентивное использование многокомпонентных реагентов. Предпочтение нужно отдавать противогололёдным материалам с наименьшим воздействием на металлические и бетонные конструкции. Сразу после противогололёдной обработки дорог необходимо оперативно очищать их с помощью специальной техники.

А вам было скользко? Татьяна МЕРЗЛЯКОВА, Уполномоченный по правам человека в Свердловской области: – Сегодня я должна была ехать в Краснотурьинск, но из-за гололёда пришлось отменить поездку. Сама я берегусь в такую погоду, поскольку у меня недавно был перелом. Гололёд сегодня был особенно сильный, и к нам снова поступили жалобы, что люди долго ждали трамвая. Городской транспорт должен нормально работать, а он у нас работает плохо, особенно в непогоду. Сергей КАРЯКИН, заместитель председателя комитета по бюджету, финансам и налогам Законодательного собрания Свердловской области, уральский гонщик: – То, что на улице скользко, я почувствовал сразу, как вышел из подъезда утром. Два раза чуть не упал уже там, но благодаря спортивной подготовке устоял. Садился в машину и думал: в травпунктах явно будет аншлаг. При таком чистом льде на дорогах и тротуарах не спасёт никакая зимняя обувь. Остаётся быть только аккуратными, особенно людям пожилого возраста: обычное падение на льду может привести к самым серьёзным травмам. Евгений ПИСЦОВ, глава Берёзовского городского округа: – Гололёд утром ощутил сразу на выходе из дома – думаю, так было со многими. До работы доехал по раскатанной дороге, а у администрации пришлось обратить внимание коменданта на то, что необходимо посыпать песочно-гравийной смесью не только ступеньки, но и подходы к зданию. Погода, к сожалению, непредсказуемая, и сразу устранить возникшую на дорогах проблему не получится. Мне вчера неоднократно писали жители города, обращая внимание на отдельные участки с гололёдом – эти обращения оперативно передавались в соответствующую службу, где на них реагировали. Николай КОЛЯДА, известный уральский драматург, режиссёр: – Гололедицу я ощутил ещё в понедельник вечером, но она была небольшой, поэтому я вполне нормально дошёл до дома из театра. А сегодня вышел на улицу после обеда – заметил только подтаявший снег и лужи. У природы нет плохой погоды, главное – беречься.

Как защитить свои права? Зафиксировать аварию из-за гололёда или снежной колеи автомобилистам помогают ГИБДД и страховая компания. А кто поможет пешеходу, получившему травму на скользком тротуаре или обледеневших ступеньках крыльца? Как им действовать? – Прежде всего вызвать скорую помощь, которая зафиксирует травму, место, где человек её получил, и обстоятельства, при которых произошло несчастье, – советует адвокат Свердловской областной коллегии адвокатов Елена Товстокор. – Затем нужно выяснить, кто отвечает за уборку данного участка, и после излечения предъявить иск этой организации. Правда, сейчас скорая помощь из-за коронавируса работает на пределе возможностей, ожидание её приезда может затянуться. Поэтому можно и самостоятельно добраться до травмпункта, чтобы зафиксировать полученные повреждения. Но прежде следует попросить прохожих сделать фото или видео, как вы лежите после падения. А также заручиться контактами свидетелей ЧП, попросить их дать показания. – Можно попробовать добиться возмещения вреда в добровольном порядке, – говорит Елена Товстокор. – Написать претензию в адрес лица, ответственного за уборку участка, где случилось несчастье, приложить справки, показания свидетелей, квитанции, подтверждающие траты на лечение, поездки на такси на процедуры и прочее. Если же требования будут проигнорированы, надо подавать иск в суд. Судебная практика по подобного рода искам в нашем регионе накоплена богатая. Вот лишь несколько вступивших в этом году в силу решений. Недавно Свердловский областной суд поставил точку в деле, в основу которого легло падение жительницы Екатеринбурга на скользком тротуаре в ноябре прошлого года. Галина З. упала, поскользнувшись на наледи, получила серьёзную травму. Ей сделали операцию, семь месяцев ушло на лечение. Поскольку 60-летняя женщина не могла сама себя обслуживать, ей пришлось нанять помощницу, чьи услуги обошлись в 161 с лишним тысячу рублей. На лекарства она потратила более 16 тысяч рублей. За уборку тротуара от снега и наледи, где произошло падение, отвечает Верх-Исетский дорожно-эксплуатационный участок (ДЭУ). Он и стал ответчиком в суде. Пострадавшая просила взыскать расходы на лекарства, сиделку и услуги юриста, а также 1 млн рублей в возмещение морального вреда. Верх-Исетский районный суд удовлетворил иск частично, постановив взыскать с ДЭУ чуть более 500 тысяч рублей. Ответчик попытался оспорить решение в областном суде, но потерпел фиаско. Выиграла судебный спор с дорожниками и автомобилистка Елена Б. из Екатеринбурга. Её «Тойота» из-за глубокой колеи на дороге вылетела на встречную полосу и столкнулась с двумя другими авто. Был составлен акт ГИБДД о происшествии, проведены экспертизы. В итоге Чкаловским районным судом было взыскано с ДЭУ этого района более 200 тысяч рублей. Свердловский областной суд это решение утвердил. Рассмотрев материалы дела по апелляционной жалобе ответчика, судебная коллегия по гражданским делам облсуда отметила: согласно ГОСТу, срок снегоочистки отсчитывается с момента окончания снегопада до полного его устранения, а максимальное время уборки составляет 12 часов. Также допускается наличие уплотнённого снежного покрова толщиной от трёх до восьми сантиметров в период зимнего содержания дорог с интенсивностью движения не более 1 500 автомобилей в сутки. А в данном случае толщина снежной колеи составляла девять сантиметров.

Самые частые зимние травмы По словам травматологов, которых опросила «ОГ», это переломы лучевых костей рук, лодыжек и рёбер. Нередки также растяжения связок, ушибы, черепно-мозговые травмы.