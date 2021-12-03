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Общество / Благоустройство и ЖКХ
3 декабря 2021, 14:22

На строительство трёх мусоросортировочных комплексов на Среднем Урале потратят 5,5 млрд рублей

Мусоросортировочная лента

Комплексы для сортировки мусора появятся в трёх городах. Фото: Павел Ворожцов

В Свердловской области построят три мусоросортировочных комплекса. На их возведение планируют потратить 5,5 млрд рублей.

Мусоросортировочные объекты появятся в Краснотурьинске, Красноуфимске и Нижнем Тагиле. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя министра энергетики и ЖКХ региона Егора Свалова.

"Общая стоимость реализации инвестиционных проектов по созданию указанных объектов по обращению с ТКО составляет порядка 5,5 млрд рублей", - сказал Егор Свалов.

Он отметил, что строительство этих трёх комплексов начнётся в 2022-м, а завершится в 2025 году. Проектирование и строительство мусоросортировочных объектов в Красноуфимске и Краснотурьинске будет идти за счёт средств инвесторов, а в Нижнем Тагиле - за счёт средств местного бюджета в рамках концессии с городской администрацией.

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