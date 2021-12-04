Екатеринбуржцев позвали обсудить проект реконструкции ВИЗа

Власти города задумали реконструкцию улицы Кирова, трамвайного кольца, а также благоустройство площади Субботников и набережной Верх-Исетского пруда. Фото: Павел Ворожцов

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов призвал горожан поучаствовать в обсуждениях проекта реконструкции "сердца" ВИЗа. Изменения затронут ул. Кирова от Долорес Ибаррури до Плотников, трамвайное кольцо, площадь Субботников и набережную Верх-Исетского пруда.

На ВИЗе хотят перераспределить транспортные и пешеходные потоки, благоустроить общественные территории, установить новые остановки и заново проложить воздушные линии электропередачи над водной гладью пруда.

"Реализация масштабного проекта по реконструкции "сердца" ВИЗа – очередной шаг к созданию единого вело-пешеходного маршрута, который пройдёт по обоим берегам Исети от Большеконного полуострова до Нижне-Исетского пруда. Общая протяжённость прогулочной зоны составит около 42 километров", - рассказали в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

Материалы по проекту в ближайшее время появятся в разделе "Общественные обсуждения".

Добавим, что сейчас также обсуждаются планы по строительству термального комплекса "Баден-Баден" на ВИЗе. Инвестор планирует построить его на пляжном комплексе "Куба", который расположен на Большом Конном полуострове (Верх-Исетский район).