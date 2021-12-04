Темы дня

Общество / Благоустройство и ЖКХ
4 декабря 2021, 12:02

Екатеринбуржцев позвали обсудить проект реконструкции ВИЗа

ВИЗ в Екатеринбурге

Власти города задумали реконструкцию улицы Кирова, трамвайного кольца, а также благоустройство площади Субботников и набережной Верх-Исетского пруда. Фото: Павел Ворожцов

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов призвал горожан поучаствовать в обсуждениях проекта реконструкции "сердца" ВИЗа. Изменения затронут ул. Кирова от Долорес Ибаррури до Плотников, трамвайное кольцо, площадь Субботников и набережную Верх-Исетского пруда.

На ВИЗе хотят перераспределить транспортные и пешеходные потоки, благоустроить общественные территории, установить новые остановки и заново проложить воздушные линии электропередачи над водной гладью пруда.

"Реализация масштабного проекта по реконструкции "сердца" ВИЗа – очередной шаг к созданию единого вело-пешеходного маршрута, который пройдёт по обоим берегам Исети от Большеконного полуострова до Нижне-Исетского пруда. Общая протяжённость прогулочной зоны составит около 42 километров", - рассказали в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

Материалы по проекту в ближайшее время появятся в разделе "Общественные обсуждения".

Добавим, что сейчас также обсуждаются планы по строительству термального комплекса "Баден-Баден" на ВИЗе. Инвестор планирует построить его на пляжном комплексе "Куба", который расположен на Большом Конном полуострове (Верх-Исетский район).

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
04.12.2021, 13:49 / Общество
Ещё 32 974 жителя России попали в официальную статистику по COVID-19
04.12.2021, 13:42 / Общество
За сутки в Свердловской области выявили 692 случая коронавируса
04.12.2021, 13:30 / Общество
В октябре от ковида скончалось в 4 раза больше свердловчан, чем в прошлом году
04.12.2021, 12:02 / Общество
Екатеринбуржцев позвали обсудить проект реконструкции ВИЗа
04.12.2021, 11:11 / Общество
4 декабря произойдёт полное затмение Солнца