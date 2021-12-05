Благоустройство парка культуры и отдыха металлургов в Нижнем Тагиле начнётся в 2022 году

К 300-летию Нижнего Тагила в городе благоустроят ещё одну территорию. Фото: Павел Ворожцов

В Нижнем Тагиле благоустроят парк культуры и отдыха металлургов. Работы начнутся весной 2022 года.

Благоустройство коснётся территории площадью более 20 тысяч кв.м. В парке обновят главную аллею, фонтан и участок, где находится сцена. Проект финансируется в рамках национального проекта "Жильё и городская среда".

"В границах благоустройства полностью обновят покрытия тротуаров, металлическую лестницу заменят на гранитные ступени и пандус. Над входом в парк установят вывеску с подсветкой. Световое оформление появится и у фонтана, завершающего центральную аллею. Облик прогулочной зоны дополнят парковые качели, теневые навесы", - рассказывают в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.

Также особое внимание уделят озеленению территории. В парке возведут живые изгороди из кустарников и обустроят травяные газоны.

Администрация города организовала тендер на проведение работ по благоустройству. По данным сайта госзакупок, максимальная стоимость контракта составит 95 млн 105 тыс. 540 рублей. ФАС приостановила определение победителя, так как на закупку была подана жалоба. Она сейчас в статусе "Рассматривается".

На тендер заявился один участник - муниципальное унитарное предприятие "Тагилдорстрой". Оно оценило свои услуги на максимальную цену - 95 млн 105 тыс. 540 рублей. "Тагилдорстрой" в закупке числится, как "участник, с которым планируют заключить контракт".