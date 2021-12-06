Жители Каменска-Уральского выбирают место под стелу "Город трудовой доблести"

Один из предложенных вариантов установки стелы в Каменске-Уральском - на площадке за монументом "Пушка". Фото: Павел Ворожцов.

В Каменск-Уральске установят стелу "Город трудовой доблести". На официальном сайте городского округа началось голосование, по результатом которого определится место её расположения.

Предложено три варианта для её установки. Жителям округа предстоит выбрать, где именно стела будет располагаться: на площадке за монументом «Пушка», на привокзальной площади или у храма-часовни Александра Невского.

Как сообщает пресс-служба администрации города, завершится голосование 17 декабря.

Напомним, звание "Город трудовой доблести" присвоено Каменску-Уральскому 20 мая 2021 года. Город удостоился его за значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, которые располагались на территории города, за массовый трудовой героизм и самоотверженность жителей.

Ранее "Областная газета" писала о том, что в прошлом году также получили почётное звание "Город трудовой доблести" Екатеринбург и Нижний Тагил. В августе 2021 года мы сообщали, что стелу в честь этого события в уральской столице установят между ТЮЗом и кинотеатром "Космос", а в октябре - что в Нижнем Тагиле стела появится на Привокзальной площади. Кроме того, несколько дней назад наше издание писало о том, что в Екатеринбурге объявили голосование на лучший эскиз стелы у Кольцово. Она должна будет, в том числе отражать присвоение Екатеринбургу статуса "Город трудовой доблести".