С 1 марта 2022 года юрлиц начнут штрафовать за обшивку и остекление балкона

Если остекление балконов произошло не по правилам, арендодатель может нарваться на штраф. Фото: Галина Соловьёва

В России юридических лиц начнут привлекать к ответственности за несанкционированную обшивку и остекление балконов. Новое правило вступит в силу 1 марта 2022 года.

Это следует из приказа Минстроя России об утверждении правил пользования жилыми помещениями. Он опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Ключевое нововведение заключается в том, что теперь требования к пользованию жилыми помещениями предъявляются не только к гражданам, но и к юридическим лицам, которые являются собственниками помещений. Чтобы не нарваться на наказание, остеклять балконы необходимо в порядке, предусмотренного статьями 25, 26 и 28 ЖК РФ.

"Штрафы за остеклённые балконы не являются нововведением, они существовали и прежде. Надзорные органы имеют право и сейчас применять штрафные санкции при нарушении правил перепланировки и переустройства, а также региональных правил благоустройства, если они содержат требования к внешнему виду", - пояснили в пресс-службе Министерства строительства и ЖКХ России.

Согласовывать остекление балкона в некоторых случаях необходимо для того, чтобы не нарушать единообразие здания, которое было задумано архитектором.

В Екатеринбурге в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года из-за аляповатых фасадов произошёл скандал между властями города и жильцами. Людям предложили за свой счёт привести к единообразию внешний вид жилых домов, расположенных по гостевому маршруту и у Центрального стадиона.