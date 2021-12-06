В Краснотурьинске начали строить крупнейший на севере области мусоросортировочный комплекс

Новый мусоросортировочный комплекс примет более 200 работников, говорят в пресс-службе мэрии Краснотурьинска Фото: Пресс-служба компании «Рифей»

От слов к делу: в Краснотурьинске начали строить современный мусоросортировочный комплекс – крупнейший на севере Свердловской области. Он рассчитан на переработку 130 тысяч тонн твёрдых коммунальных отходов в год.

Как выяснила «Облгазета», строительство нового коммунального объекта курирует компания «Рифей» (региональный оператор по обращению с ТКО на севере региона) – это её инвестпроект. Исполнительный директор компании Фёдор Потапов рассказал, что комплекс включает в себя собственно завод по сортировке мусора и участок для компостирования.

– В процессе сортировки на заводе будут выделять вторичные материальные ресурсы — стекло, пластик, бумагу и картон, чёрные и цветные металлы. Из органических ТКО изготавливать техногрунт – инертный материал, снижающий пожароопасность полигонов. Отходы, непригодные для вторичного использования, будут помещать в пресс-компактор, уменьшать их объём в пять раз и уже после этого вывозить на полигон, – объяснил он технологию.

За один час в комплексе планируется сортировать до 20 тонн отходов. Строители уже подготовили площадку и начали монтировать конструкции административно-бытового здания. В нём будут офисные помещения, столовая и санузлы для сотрудников комплекса, ремонтная мастерская для спецтехники и прочее. Запуск объекта в эксплуатацию намечен на 2023 год.

Интересно, что новый комплекс рассчитан не только на Краснотурьинск – он примет отходы из Ивделя, Карпинска, Волчанска, Сосьвы, Новой Ляли, Гарей, Верхотурья и других округов. Возводит объект московская компания «Интертехэлектро», она получит за работы почти 1,2 млрд рублей.

– Проектирование комплекса началось ещё в 2019 году, протестов со стороны жителей не было и нет, сегодня все понимают, что такой объект необходим городу и всему северу области. Тем более что строится он вне городской черты. Ход строительства контролируют и наша дума, и общественная палата, они же проводят разъяснительную работу с населением, – сказал глава Краснотурьинска Александр Устинов.

Кстати Cо следующего года начнётся строительство крупного мусоросортировочного комплекса вблизи Нижнего Тагила. Его мощность – 185 тысяч тонн отходов в год, стоимость – 2,7 млрд рублей. Это совместный проект областного правительства, мэрии города, компании «Облкоммунэнерго» и Сбербанка России. В ближайшие пару лет современные мусоросортировочные комплексы должны появиться в Екатеринбурге, Красноуфимске, Камышлове и других муниципалитетах (их проектирование уже ведётся). Они должны существенно сократить количество отходов, которые пока отвозят на полигоны – это одна из ключевых задач государственной экологической реформы.