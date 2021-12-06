На благоустройство набережной в Волчанске готовы потратить 387 миллионов рублей

Набережную благоустроят за счёт местного бюджета. Фото: пресс-служба администрации Волчанского ГО

В Волчанске, где проживает 8,5 тысячи человек, благоустроят набережную. На эти цели готовы выделить 387 миллионов рублей.

Информация об этом появилась на сайте госзакупок. Максимальная стоимость контракта 387 млн 153 тыс. 240 рублей. Деньги выделять из муниципального бюджета.

Общая площадь благоустройства составляет 7 600 кв.м. На территории планируют поделить на четыре части:

шесть зон тихого отдыха вокруг водоёма, где будут только скамейки, урны и навесы от дождя.

зона для детей с двумя детских площадки: для малышей до 5 лет и для детей от 5 до 12 лет. Здесь разместят качели, горки, карусели.

спортивная территория с workout-площадками, где будут турники и брусья, скейт-парк и вело-парк. Кроме того, также организуют велодорожки по всему периметру парка.

центральная площадка для проведения праздника и массовых мероприятий.

На пруду парка построят три понтона, чтобы жители могли быстро перебираться с одного берега на другой. Также планируется возвести мемориальную площадь, монумент планеты, беседки в форме остановок и кафе в виде трамвайного вагона. Согласно контракту, все работы по благоустройству набережной должны быть закончены до 1 октября 2024 года.

Подать заявку можно до 27 декабря, победителя определят 10 января 2022 года.

Ранее в интервью "Областной газете" министр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов рассказал о своих любимых проектах благоустройства, где парк с озером в Волчанске.