В 2022 году Свердловская область направит почти 428 миллионов рублей на социальную газификацию

На бесплатную газификацию заявки подали 13 189 домовладельцев. Фото: Алексей Кунилов

Власти Свердловской области в 2022 году направят 427,8 млн рублей на внедрение социально-ориентированной системы газификации. Это рекордное количество средств, выделенных на газификацию за год.

Эта сумма на 114 млн больше, чем траты на все проекты газификации в 2021 году и почти на 125 миллионов больше, чем в 2020 году, сообщает департамент информполитики региона.

Средства распределят между муниципалитетами и направят на строительство распределительных сетей в газифицированных населенных пунктах. Первый этап отбора прошли шесть муниципалитетов:

Артёмовский ГО,

Верхотурский ГО,

Бисертский ГО,

Волчанский ГО,

Каменский ГО,

муниципальное образование Алапаевское.

До конца года на их территориях построят семь новых объектов газораспределительной инфраструктуры и создадут техническую возможность газификации как минимум для 1250 домовладений.

Напомним, из всех источников финансирования, включая областной бюджет, на бесплатную газификацию будет направлено почти 5,5 миллиарда рублей. По данным на 7 декабря, заявки на подключение к сетям в адрес газораспределительных организаций подали 13 189 домовладельцев. Топливо к своим домам по программе получили уже 700 свердловчан.