В 2022 году Свердловская область направит почти 428 миллионов рублей на социальную газификацию

Власти Свердловской области в 2022 году направят 427,8 млн рублей на внедрение социально-ориентированной системы газификации. Это рекордное количество средств, выделенных на газификацию за год.
Эта сумма на 114 млн больше, чем траты на все проекты газификации в 2021 году и почти на 125 миллионов больше, чем в 2020 году, сообщает департамент информполитики региона.
Средства распределят между муниципалитетами и направят на строительство распределительных сетей в газифицированных населенных пунктах. Первый этап отбора прошли шесть муниципалитетов:
- Артёмовский ГО,
- Верхотурский ГО,
- Бисертский ГО,
- Волчанский ГО,
- Каменский ГО,
- муниципальное образование Алапаевское.
До конца года на их территориях построят семь новых объектов газораспределительной инфраструктуры и создадут техническую возможность газификации как минимум для 1250 домовладений.
Напомним, из всех источников финансирования, включая областной бюджет, на бесплатную газификацию будет направлено почти 5,5 миллиарда рублей. По данным на 7 декабря, заявки на подключение к сетям в адрес газораспределительных организаций подали 13 189 домовладельцев. Топливо к своим домам по программе получили уже 700 свердловчан.