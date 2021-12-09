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Общество / Благоустройство и ЖКХ
9 декабря 2021, 13:16

Новые контейнеры в Каменске-Уральском приучат детей и подростков к раздельному сбору мусора

Мусорные контейнеры.

Многое из отходов можно использовать в качестве вторсырья. Фото: Галина Соловьёва.

В детсадах и школах Каменск-Уральского ГО установят 210 новых контейнеров для раздельного сбора мусора. Они появятся на их территории до Нового года.

Приобретение этих контейнеров обошлось областной казне в 3 млн 516 тысяч рублей. Из местного бюджета на их покупку выделено 250 814 рублей.

Благодаря установке контейнеров в детсадах и школах округа станет возможным сортировать отходы. Как считает начальник городского управления образования Лейла Миннулина, теперь дети и подростки, их родители, педагоги будут активнее участвовать в мероприятиях по раздельному сбору мусора. Об этом говорится на официальном портале Каменска-Уральского. Такие меры помогут снизить нагрузку на окружающую среду. В качестве вторсырья можно использовать не только бумагу и картон, но и пластик, стекло, изделия из металла.

Ранее «Областная газета» писала, что 39 муниципалитетов Среднего Урала планируют перейти на раздельный сбор мусора.

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