Президенту рассказали о грязи: свердловский учёный поднял экологическую проблему на встрече с Владимиром Путиным

По словам президента, грязь – это не только экологическая, но и социальная проблема. Фото: Галина Соловьёва

В среду в Сочи состоялась встреча участников конгресса молодых учёных с Президентом России Владимиром ПУТИНЫМ. На ней выступил и старший научный сотрудник Института промышленной экологии Уральского отделения РАН Андриан СЕЛЕЗНЁВ, который поднял вопрос о загрязнении улиц в городах России.

Получив слово, Андриан Селезнёв сказал: «Город Екатеринбург, была у нас история — слышали, наверное? Некий художник завесил таблички на въезде в Екатеринбург – «Грязьбург» — сделал такой хайп в 2016 году. Население периодически интересуется, то есть разные общественные движения возникают по этому поводу — вот, нам надоело жить в грязных городах».

С проблемой грязи на улицах сталкиваются практически все города России: Мурманск, Ростов-на-Дону, Владивосток, Новосибирск (который иногда называют «Пылесибирск»)…

НЕ ТОЛЬКО ЭКОЛОГИЯ

Говоря о причинах происходящего, Андриан Селезнёв высказал мысль, что грязь на улицах мегаполиса – это проблема не только экологическая, но ещё и управленческая. И рассказал о личном опыте.

Ещё в 2017 году учёные Института промышленной экологии УрО РАН по заказу администрации Екатеринбурга провели масштабное исследование факторов грязеобразования в городе. Муниципальному бюджету эта работа обошлась в 1,8 миллиона рублей.

Учёные тогда представили мэрии 363-страничный отчёт, где, помимо констатации текущей ситуации, были предложены пути решения проблемы. В частности, обращалось внимание на то, что чистка улиц не спасает город от грязи, потому что не чистят дворы, и оттуда вся пыль и грязь снова выносятся на улицу.

Поэтому в списке рекомендаций, которые выдали учёные мэрии, первой строкой было обозначено повышение качества уборки дворовых территорий и перепланировка городских ландшафтов. В частности, было предложено применять для газонов специальную траву, которая всходит рано весной и остаётся зелёной фактически до поздней осени.

В декабре 2017 года представители мэрии провели пресс-конференцию, где ознакомили присутствовавших с результатами исследования и пообещали использовать рекомендации в своей работе.

Однако на практике мало что изменилось.

- Все рекомендации учёных включены в стратегический план развития Екатеринбурга, – сообщила «ОГ» Виктория Мкртчян, заместитель начальника департамента информационной политики администрации Екатеринбурга. – Но пока только в план: в жизнь рекомендации внедряются медленно.

ЧТО ДАЛЬШЕ

Уральский учёный предложил создать при региональных научно-образовательных центрах учёные советы, участники которых могли бы искать применение научным результатам и заниматься их внедрением.

Владимир Путин согласился:

– Я считаю, что ваши предложения по этим советам, которые занимались бы внедрением, это чрезвычайно важно. Это такой практический хороший шаг.

Президент поддержал и мнение уральца о том, что вопрос грязи на улицах городов носит не только экологический, но и социальный характер:

– Здесь и добавить нечего. И социальный аспект есть, и экологический. Но социальный произрастает как раз из экологического, потому что чем вреднее эта субстанция, тем хуже людям живётся с точки зрения окружающей среды.

КОММЕНТАРИИ Илья ЯРМОШЕНКО, директор Института промышленной экологии УрО РАН: – Город держится чистым до начала минусовых температур. Как только в городе перестают появляться поливальные машины, становится грязней. Грязь из дворов переносится на улицы. Так происходит, потому что по-разному предпринимаются меры по благоустройству и содержанию территории в муниципальной части города и во дворах домов. Эти территории обслуживаются по-разному и разное качество этих работ. Виной всему – разделение города на части – муниципальную, территории районных администраций и дворы, которые чистить должны сами жители. Система устроена именно так. Менять её никто не собирается. Из того, что мы рекомендовали: проведение генеральной уборки перед началом зимы, использование пылесосов и мытьё улиц с помощью воды и шампуня, использование в качестве покрытия рулонных газонов – это позволяет быстро восстанавливать газоны. Надо провести целый цикл работ, чтобы город стал чище. Это мы и пытаемся рассказать и как-то развивать. Игорь ВОЛОДИН, председатель Екатеринбургской городской думы: – Грязь победить нам вполне по силам. На самом деле есть много вариантов, как это сделать. Необходимо обновлять уборочную технику, потому что более 60 процентов машин уже изношены. Когда она поступит в ДЭУ, будем детализировать с их работниками, что и как нужно убирать в городе. Климат у нас контрастный, зимы становятся теплее — это тоже будем учитывать. Сейчас в гордуме идёт бюджетный процесс: мы собираемся на следующей неделе встретиться с мэром Алексеем Орловым, обсудим с ним, что может позволить городской бюджет. Если будет надо, запросим больше денег на уборку улиц. Анна КЛИМЕНТОВА, руководитель аппарата Национальной ассоциации зимнего содержания дорог: – Чтобы избавиться от каши и грязи на дорогах и тротуарах, нужно прекратить посыпать городские дороги песком, частицы которого потом ещё несколько лет предстоит вычищать из пор асфальта. Лучше применять реагенты с соблюдением определённой технологии (до появления снега и в указанных производителем объёмах) и оперативно очищать их с помощью специальной техники. Важно и соблюдение дорожными службами технологии уборки: подметаются ли улицы во время снегопада и как быстро их убирают после его окончания.

КСТАТИ Борис Пастернак, который посетил Свердловск в июне 1932 года, написал своей жене Евгении так: «Тут отвратительный континентальный климат с резкими переходами от сильного холода к страшной жаре и дикая гомерическая пыль среднеазиатского города, всё время перемащиваемого и исковыренного многочисленными стройками. Самумы эти неописуемы».