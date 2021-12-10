В Нижнем Тагиле утвердили график работы наружного освещения на 2022 год

В январе период ежедневной работы городских фонарей в Нижнем Тагиле сократится с 16,5 часа до 15 часов. Фото: Павел Ворожцов

Власти Нижнего Тагила утвердили график работы наружного освещения города на 2022 год. Всего в течение 365 дней улицы будут освещаться 3 тысячи 900 часов.

Дольше всего городские фонари будут гореть в период с 19 по 23 декабря 2022 года - ежедневно по 16 часов 28 минут. К слову, в это время всегда наступает пора самых длинных ночей, когда световой день длится всего около семи часов.

Меньше всего по времени улицы Нижнего Тагила будут освещаться 21 июня - 3 часа 59 минут. Именно этот день является самым длинным в году. На Урале он длится около 17 часов 50 минут, а длительность ночи составляет всего около 6 часов. Летом наступит самый экономный период работы городского освещения. С конца мая по середину июля фонари будут включать не более чем на 5 часов.

"МКУ "Служба заказчика городского хозяйства" обеспечить исполнение графика работы наружного освещения города Нижний Тагил в пределах, доведённых до Управления городским хозяйством лимитов бюджетных обязательств. Управлению городским хозяйством администрации города предусмотреть выделение бюджетных средств на оплату электроэнергии наружного освещения в соответствии с утверждённым графиком работы", - говоится в тексте постановления мэрии Нижнего Тагила.

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