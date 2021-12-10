Обновление коммунальных сетей Свердловской области обойдётся в 31 миллиард рублей

Половина коммунальных сетей региона изношены. Фото: Павел Ворожцов

Замена всех изношенных коммунальных сетей в Свердловской области будет стоить около 31 млрд рублей. В обновлении нуждается более половины коммуникаций.

Такую сумму озвучил замминистра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства региона Алексей Рубцов, сообщает ТАСС.

"По оценке специалистов Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, для замены сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения региона с учетом их ежегодного износа потребуется порядка 31 млрд рублей", - цитирует его агентство.

Он уточнил, что обновление теплосетей потребует 9 млрд рублей, замена сетей водоснабжения обойдётся в 8,7 млрд рублей, а на новые коммуникации водоотведения понадобится около 13,3 млрд рублей. Замена может проводиться за счет средств предприятий отрасли, производственных и инвестиционных программ, местных и областного бюджетов на условиях софинансирования.

Алексей Рубцов отметил, что возможно также привлечение частных инвестиций по принципу государственно-частного партнерства на условиях передачи муниципального имущества в концессию, но такие соглашения коммерчески не привлекательны в малонаселённых сельских территориях с высоким уровнем износа ЖКХ и протяженностью сетей.

Добавим, что недавно Каменскому городскому округу выделено 32 млн рублей на ремонт коммунальной инфраструктуры. Всё потому, что этот район уже не первый год возглавляет список муниципалитетов с самым высоким уровнем износа коммунальной инфраструктуры (более 90%) и самым большим количеством жалоб на качество услуг тепло- и водоснабжения. Этому, к слову, посвящена статья в номере "Областной газеты"

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