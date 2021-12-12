Жители ЖБИ жалуются на холодные батареи

Сейчас в городе -14ºС. С вечера 12 декабря до утра понедельника будет -11ºС. Фото: Галина Соловьёва.

В Екатеринбурге без тепла осталась часть жителей микрорайона ЖБИ. В "Областную газету" поступило несколько сообщений о холодных батареях и отсутствии горячей воды.

Как рассказал изданию житель дома на ул. Новгородцевой, 7 Максим, "батареи и горячую воду отключили". Как ему стало известно, ограничения связаны с аварией на теплосетях. Отключение продлится ориентировочно сутки.

Без ГВС и тепла также остались жители следующих домов: Сыромолотова, 20, 11А, 14, 12, 16, Новгородцевой 17, 5/1, 21, Рассветной 13, Высоцкого 10, 2.

По данным ЕТК, ремонтные бригады уже приступили к работе. При этом в компании уточнили, что тепло не отсутствует полностью, а подаётся по сниженным параметрам.

По данным сервиса "Гисметио", сейчас в городе -14ºС. С вечера 12 декабря до утра понедельника будет -11ºС.

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