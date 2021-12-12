Темы дня

Общество / Благоустройство и ЖКХ
12 декабря 2021, 13:24

Жители ЖБИ жалуются на холодные батареи

холодные батареи

Сейчас в городе -14ºС. С вечера 12 декабря до утра понедельника будет -11ºС. Фото: Галина Соловьёва.

В Екатеринбурге без тепла осталась часть жителей микрорайона ЖБИ. В "Областную газету" поступило несколько сообщений о холодных батареях и отсутствии горячей воды.

Как рассказал изданию житель дома на ул. Новгородцевой, 7 Максим, "батареи и горячую воду отключили". Как ему стало известно, ограничения связаны с аварией на теплосетях. Отключение продлится ориентировочно сутки.

Без ГВС и тепла также остались жители следующих домов: Сыромолотова, 20, 11А, 14, 12, 16, Новгородцевой 17, 5/1, 21, Рассветной 13, Высоцкого 10, 2.

По данным ЕТК, ремонтные бригады уже приступили к работе. При этом в компании уточнили, что тепло не отсутствует полностью, а подаётся по сниженным параметрам.

По данным сервиса "Гисметио", сейчас в городе -14ºС. С вечера 12 декабря до утра понедельника будет -11ºС.

Читайте также:

В Екатеринбурге из-за аварии на сетях без света остались более 20 домов.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
12.12.2021, 13:49 / Общество
В России число заболевших COVID-19 превысило 10 млн человек
12.12.2021, 13:41 / Общество
В Свердловской области за сутки выявили 658 случаев коронавируса
12.12.2021, 13:24 / Общество
Жители ЖБИ жалуются на холодные батареи
12.12.2021, 12:05 / Политика
Владимир Путин рассказал, что в 90-е ему приходилось подрабатывать частным извозом
12.12.2021, 11:01 / Культура
Главной мамой Урала – 2021 стала воспитатель детсада