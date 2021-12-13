Прокуратура заинтересовалась коммунальными авариями в Екатеринбурге

Без света сидели жители Эльмаша, Уралмаша и СНТ Шувакиш. а также Фото: Алексей Кунилов.

В минувшие выходные в Екатеринбурге произошло сразу несколько коммунальных аварий. Горожане оставались без света и тепла.

Проверку соблюдения требований законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства по поручению прокуратуры Свердловской области проводят сразу два надзорных ведомства - в Орджоникидзевском и Кировском районах.

Известно, что 11 декабря на Уралмаше и Эльмаше был зафиксирован сбой в работе сети электроснабжения. Тогда в период с 14:30 до 23:30 без света остались многоквартирники, социальные и иные объекты в квадрате улиц Ильича - Индустрии - Восстания - Победы - Космонавтов. В зону отключения попали и светофоры.

Кроме того, из-за обрыва воздушно-кабельной сети электричество отсутствовало в 45 домах СНТ Шувакиш. Ограничения продлились 8 часов.

12 декабря авария произошла на участке теплосети в Кировском районе. До 19:22 в 22 многоквартирных домах ЖБИ была временно приостановлена подача теплоснабжения и горячего водоснабжения.

"По всем вышеуказанным фактам коммунальных аварий прокуратура даст оценку соблюдению требований законодательства со стороны ресурсоснабжающих организаций при подготовке объектов ЖКХ к отопительному сезону, своевременности проведения ремонтных работ, оценку соблюдения законодательства при предоставлении гражданам коммунальных ресурсов, а также оценку работе аварийно-спасательных служб", - говорится в сообщении региональной прокуратуры.

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