Замена коммунальных сетей на Среднем Урале обойдётся в 31 млрд рублей

Износ сетей тепло- и водоснабжения в Свердловской области превышает 50 процентов. Фото: Павел Ворожцов

В минувшие выходные в Екатеринбурге произошли две крупные коммунальные аварии: 11 декабря без света остались более 20 домов на Уралмаше и Эльмаше, а на следующий день в квартирах жителей микрорайона ЖБИ пропало тепло. Ремонтные службы восстановили подачу электричества и отопления в течение девяти часов. Оба случая послужили основанием для прокурорской проверки. Сами энергетики говорят, что для снижения аварийности на теплосетях Свердловской области требуется обновить половину инженерных коммуникаций.

Причиной нарушения электроснабжения в Орджоникидзевском районе стало повреждение воздушно-кабельной линии напряжением 10 кВ. По данным пресс-службы «Россети Урал» – «Екатеринбург», в зону отключения попали многоквартирные дома, социально-бытовые объекты и светофоры в квадрате улиц Ильича – Индустрии – Восстания – Победы – Космонавтов и на пересечении улиц Краснофлотцев – Шефская. Света не было с 14:30 до 23:30, подачу электричества восстановили силами трёх ремонтных бригад в составе 15 человек.

Житель дома по ул. Ильича, 65 Роман Овсянников весь вечер провёл без электричества и был этим немало расстроен: «Ждал друзей, чтобы поиграть с ними в настольные игры, но без света пришлось перенести встречу. Такие отключения редкость, но они почему-то всегда происходят в самый неподходящий момент».

В Кировском районе из-за аварии на теплосетях, которая произошла около полудня, в 22 жилых домах по улицам Сыромолотова, Новгородцевой, Рассветной и Высоцкого пропали горячая вода и отопление. В Екатеринбургской теплосетевой компании отметили, что временные ограничения на их подачу сняли к 19:22 после устранения протечки.

По фактам коммунальных аварий прокуратура Свердловской области поручила провести надзорную проверку: «Прокуратура даст оценку соблюдению требований законодательства со стороны ресурсоснабжающих организаций при подготовке объектов ЖКХ к отопительному сезону, своевременности проведения ремонтных работ, оценку соблюдения законодательства при предоставлении гражданам коммунальных ресурсов, а также оценку работе аварийно-спасательных служб».

Стоит отметить, что аварии на теплосетях в зимний период происходят из-за их износа: по информации заместителя министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства региона Алексея Рубцова, в обновлении нуждаются более половины коммуникаций Свердловской области. На эти цели требуется порядка 31 млрд рублей. Замена будет проводиться за счёт средств предприятий ЖКХ, производственных и инвестиционных программ, местных и областного бюджетов на условиях софинансирования. Возможно также привлечение частных инвестиций по принципу государственно-частного партнёрства на условиях передачи муниципального имущества в концессию.