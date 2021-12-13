Баба-Яга на взлёте

Ледяное Лего: собираем Новый год. Фото: Алина Шешеня

Главные атрибуты Нового года - ледовые городки - начали строить в уральских муниципалитетах. У каждой территории - свой подход к созданию праздничной площадки. "Облгазета" собрала самые интересные проекты зимнего сезона 2021/2022.

Остров Буян

"Новогоднее царство, тридевятое государство" - тема ледового городка в Екатеринбурге. Власти потратят на него 24,3 млн рублей, и это самый дорогой городок в Свердловской области. На площади 1905 года уже собрана 55-метровая ёлка, её украсят 5 тысяч светодиодных фонариков. Подрядчик - компания "Айс-проект 2000" - завозит на площадку лёд из карьера у посёлка Северка.

- Карьер в Северке уже несколько лет подряд является местом добычи льда для городка Екатеринбурга, так как отличается чистой водой. В фигурах прокладывается подсветка, и чем чище лёд, тем эффектнее они будут выглядеть, - рассказал представитель компании, куратор проекта Александр Гильденмайстер.

В ледовом городке будет 33 скульптуры: домик курочки Рябы с золотым яйцом, замок "Остров Буян" высотой 2,5 метра с пятью башнями, несколько горок - в виде печки Емели, ветряной мельницы, и другие объекты. Уже построены арки ледового лабиринта, он ведёт к мосту, по которому поедет Дед Мороз на тройке.

Открытие городка состоится 29 декабря, он проработает до 23 января.

Мультяшки под шатром

В Нижнем Тагиле идёт строительство ледового городка на Театральной площади. Его тема - 85-летие студии "Союзмультфильм" (отмечается в этом году). Тагильчане увидят объёмные ледовые скульптуры Карлсона, Незнайки, Бременских музыкантов, Мамонтёнка, Огневушки-Поскакушки и, конечно, традиционные фигурки Деда Мороза и Снегурочки. Будут и горки, и фотозоны, и особое световое оформление. Вокруг ёлки, к примеру, раскинется светодиодный шатёр, а на фонарных столбах по периметру площадки - гирлянды.

"Гвоздь" проекта - летающая Баба-Яга.

- Фигуру персонажа изготовили, сейчас идёт наладка механизма, благодаря которому Баба-Яга сможет летать над площадью, - сказал Игорь Комаров, заместитель начальника управления городским хозяйством.

Ледовый городок обойдётся тагильским властям в 11,5 млн рублей (к слову, это вдвое меньше, чем год назад). Возводит ледовое чудо компания "Уралстрой-НТ". Сдать объект она должна 25 декабря. Городок проработает до конца января.

Большая Медведица

В Каменске-Уральском строят городок на космическую тему (в этом году отмечалось 60-летие со дня первого полёта человека в космос). На площади Ленинского комсомола установят ледяные скульптуры космонавта, ракет, планет и спутников. Специально для детей - шесть горок (от 1,5 до 4 метра высотой), разные лабиринты, аттракционы и фотозоны.

- Самой яркой композицией станет светящееся созвездие Медведицы. Также по проекту задуманы эффектные металлоконструкции в форме огромных звёзд. Главный символ 2022 года – Тигр – будет наблюдать за «космической станцией» с пьедестала, - рассказал глава Каменска-Уральского Алексей Герасимов.

Открытие городка состоится 29 декабря, в целях безопасности горожан на площадке организуют круглосуточную охрану и видеонаблюдение. Стоимость городка - 5,3 млн рублей.

Матрёшки и гармонь

Русское народное искусство - тема новогодней площадки в Артёмовском.

- 2022 год объявлен Президентом России годом народного искусства и нематериального культурного наследия народов, поэтому мы сделали такой выбор, - пояснил глава округа Константин Трофимов.

Строит ледовый городок местный предприниматель, он получит за работу 1,2 млн рублей. По проекту на площадке появятся матрёшки и народные музыкальные инструменты - гармошка, балалайка и другие. Горок - три, одна в виде русской избы. Для детей изо льда соорудят лабиринт и ловушку. Все ледяные скульптуры подсветят, в центре городка по традиции будет ёлка.

Как сообщили в городской мэрии, открытие городка намечено на 29 декабря, он проработает до конца января.

Кстати, тему русского народного искусства нынче выбрал и Качканар, там подрядчики должны сдать ледовую площадку уже 22 декабря, на строительство выделено 3 млн рублей.

Бал с Золушкой

Красноуфимск создаёт ледяную сказку под названием "Мы приглашаем вас на бал". Городок готовят мастера из Перми, они привезли с собой готовые куски льда.

- Лёд на местных реках не отличается высоким качеством, обычно он мутноват, поэтому было принято решение завозить его из соседнего региона, - сообщила пресс-секретарь городской мэрии Светлана Романова.

В городке установят ледяную карету с тройкой лошадей, фигурку Золушки с туфелькой и других сказочных персонажей. Будет и популярный у жителей световой шар, несколько горок, фотозоны, дорожки для катания на пони. Возможно, рядом с городком зальют небольшой каток (подрядчики сейчас определяются с местом).

Расходы муниципалитета - один миллион рублей. Открытие запланировано на 25 декабря.

За классиками

Краснотурьинск и Серов в этом году обратились к литературе: в Краснотурьинске ледовый городок посвящён сказкам Александра Пушкина, в Серове приурочен к 170-летию со дня рождения Дмитрия МаминаСибиряка. Из изюминок: одна из краснотурьинских горок будет сделана в виде головы богатыря (отстыл к поэме «Руслан и Людмила»), а на серовской площадке появится ледовая копилка для сбора средств в помощь детям.

Ревда тоже пошла по сказочному пути: горожанам покажут персонажей из сказок Пушкина: кота на ледяном дубе, царевну и серого волка, избушку на курьих ножках, Руслана и колдуна, Царевну-Лебедь.

Цифры В прошлом сезоне ледовые городки посетили более 200 тысяч уральцев, только в Екатеринбурге на новогодней площадке побывали 34 тысячи человек, пишет "КоммерсантЪ".