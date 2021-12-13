Баба-Яга на взлёте

Главные атрибуты Нового года - ледовые городки - начали строить в уральских муниципалитетах. У каждой территории - свой подход к созданию праздничной площадки. "Облгазета" собрала самые интересные проекты зимнего сезона 2021/2022.
Остров Буян
"Новогоднее царство, тридевятое государство" - тема ледового городка в Екатеринбурге. Власти потратят на него 24,3 млн рублей, и это самый дорогой городок в Свердловской области. На площади 1905 года уже собрана 55-метровая ёлка, её украсят 5 тысяч светодиодных фонариков. Подрядчик - компания "Айс-проект 2000" - завозит на площадку лёд из карьера у посёлка Северка.
- Карьер в Северке уже несколько лет подряд является местом добычи льда для городка Екатеринбурга, так как отличается чистой водой. В фигурах прокладывается подсветка, и чем чище лёд, тем эффектнее они будут выглядеть, - рассказал представитель компании, куратор проекта Александр Гильденмайстер.
В ледовом городке будет 33 скульптуры: домик курочки Рябы с золотым яйцом, замок "Остров Буян" высотой 2,5 метра с пятью башнями, несколько горок - в виде печки Емели, ветряной мельницы, и другие объекты. Уже построены арки ледового лабиринта, он ведёт к мосту, по которому поедет Дед Мороз на тройке.
Открытие городка состоится 29 декабря, он проработает до 23 января.
Мультяшки под шатром
В Нижнем Тагиле идёт строительство ледового городка на Театральной площади. Его тема - 85-летие студии "Союзмультфильм" (отмечается в этом году). Тагильчане увидят объёмные ледовые скульптуры Карлсона, Незнайки, Бременских музыкантов, Мамонтёнка, Огневушки-Поскакушки и, конечно, традиционные фигурки Деда Мороза и Снегурочки. Будут и горки, и фотозоны, и особое световое оформление. Вокруг ёлки, к примеру, раскинется светодиодный шатёр, а на фонарных столбах по периметру площадки - гирлянды.
"Гвоздь" проекта - летающая Баба-Яга.
- Фигуру персонажа изготовили, сейчас идёт наладка механизма, благодаря которому Баба-Яга сможет летать над площадью, - сказал Игорь Комаров, заместитель начальника управления городским хозяйством.
Ледовый городок обойдётся тагильским властям в 11,5 млн рублей (к слову, это вдвое меньше, чем год назад). Возводит ледовое чудо компания "Уралстрой-НТ". Сдать объект она должна 25 декабря. Городок проработает до конца января.
Большая Медведица
В Каменске-Уральском строят городок на космическую тему (в этом году отмечалось 60-летие со дня первого полёта человека в космос). На площади Ленинского комсомола установят ледяные скульптуры космонавта, ракет, планет и спутников. Специально для детей - шесть горок (от 1,5 до 4 метра высотой), разные лабиринты, аттракционы и фотозоны.
- Самой яркой композицией станет светящееся созвездие Медведицы. Также по проекту задуманы эффектные металлоконструкции в форме огромных звёзд. Главный символ 2022 года – Тигр – будет наблюдать за «космической станцией» с пьедестала, - рассказал глава Каменска-Уральского Алексей Герасимов.
Открытие городка состоится 29 декабря, в целях безопасности горожан на площадке организуют круглосуточную охрану и видеонаблюдение. Стоимость городка - 5,3 млн рублей.
Матрёшки и гармонь
Русское народное искусство - тема новогодней площадки в Артёмовском.
- 2022 год объявлен Президентом России годом народного искусства и нематериального культурного наследия народов, поэтому мы сделали такой выбор, - пояснил глава округа Константин Трофимов.
Строит ледовый городок местный предприниматель, он получит за работу 1,2 млн рублей. По проекту на площадке появятся матрёшки и народные музыкальные инструменты - гармошка, балалайка и другие. Горок - три, одна в виде русской избы. Для детей изо льда соорудят лабиринт и ловушку. Все ледяные скульптуры подсветят, в центре городка по традиции будет ёлка.
Как сообщили в городской мэрии, открытие городка намечено на 29 декабря, он проработает до конца января.
Кстати, тему русского народного искусства нынче выбрал и Качканар, там подрядчики должны сдать ледовую площадку уже 22 декабря, на строительство выделено 3 млн рублей.
Бал с Золушкой
Красноуфимск создаёт ледяную сказку под названием "Мы приглашаем вас на бал". Городок готовят мастера из Перми, они привезли с собой готовые куски льда.
- Лёд на местных реках не отличается высоким качеством, обычно он мутноват, поэтому было принято решение завозить его из соседнего региона, - сообщила пресс-секретарь городской мэрии Светлана Романова.
В городке установят ледяную карету с тройкой лошадей, фигурку Золушки с туфелькой и других сказочных персонажей. Будет и популярный у жителей световой шар, несколько горок, фотозоны, дорожки для катания на пони. Возможно, рядом с городком зальют небольшой каток (подрядчики сейчас определяются с местом).
Расходы муниципалитета - один миллион рублей. Открытие запланировано на 25 декабря.
За классиками
Краснотурьинск и Серов в этом году обратились к литературе: в Краснотурьинске ледовый городок посвящён сказкам Александра Пушкина, в Серове приурочен к 170-летию со дня рождения Дмитрия МаминаСибиряка. Из изюминок: одна из краснотурьинских горок будет сделана в виде головы богатыря (отстыл к поэме «Руслан и Людмила»), а на серовской площадке появится ледовая копилка для сбора средств в помощь детям.
Ревда тоже пошла по сказочному пути: горожанам покажут персонажей из сказок Пушкина: кота на ледяном дубе, царевну и серого волка, избушку на курьих ножках, Руслана и колдуна, Царевну-Лебедь.
Цифры
В прошлом сезоне ледовые городки посетили более 200 тысяч уральцев, только в Екатеринбурге на новогодней площадке побывали 34 тысячи человек, пишет "КоммерсантЪ".
На заметку
Прошлой зимой из-за пандемии в леодовых городках действовал масочный режим. Как будет в этом сезоне, Роспотребнадзор пока не информирует жителей. Но, по словам муниципальных чиновников, масочный режим, скорее всего, сохранится. Вдобавок властям придётся следить за тем, чтобы на территориях городков не было слишком большого скопления народа. В ближайшую неделю рекомендации Роспотребнадзора должны появиться на официальном сайте ведомства.