В Екатеринбурге представили ещё два проекта благоустройства улицы Вайнера

Концепция Открытого консорциума, проектное решения на ул. Вайнера - Малышева.

Совет по развитию рекреационных и общественных пространств рассмотрел ещё два проекта обновления пешеходной улицы Вайнера от пр. Ленина до Малышева. Они представлены жителям Екатеринбурга на сайте администрации города.

Горожане могут проголосовать за одну из работ и направить свои предложения. Голосование продлится до 12:00 23 декабря. Ознакомиться с проектами можно здесь.

"Важно понять, какая улица Вайнера нам нужна. "Нам" - это горожанам. Всем горожанам. А не только жителям близлежащих домов, здешнему бизнесу и представителям креативного класса, которые всегда активно участвуют в подобных обсуждениях. Всё-таки центральные улицы – это общегородское достояние", - написал в своём Instagram Алексей Орлов.

Новыми участниками в конкурсе концепций благоустройства Вайнера стали Открытый консорциум и Архитектурное бюро "Старт!" (по приглашению ООО "Инвестторгстрой").

В Открытый консорциум входят независимые архитекторы. Они предложили сделать едиными фасады всех зданий и замостить плиткой разные зоны на Вайнера (например, зоны транзита и места отдыха). Проект включает в себя обустройство прилегающих улиц. На ул. Попова авторы предлагают оставиь парковку, а праздничные и выходные дни размещать там сцену или ярмарочные павильоны. Через ул. Малышева предлагается сделать наземный переход, а подземный – передать в пользование коммерсантам. На пересечении Вайнера и Попова может появиться логотип Екатеринбурга, а у ТЦ "Пассаж" – историческую карту города. Согласно проекту, в Театральном переулке появится больше летних и всесезонных кафе.

Фото: первый представленный проект

Вторая концепция, представленная архитектурным бюро "Старт!", предлагает трансформацию улицы в трёх направлениях: жилая улица, где комфортно каждому; тёплая улица, где есть озеленение; гостеприимная улица, где легко ориентироваться и создаётся яркий образ города. Проектом предусмотрено создание нескольких фотозон, афитеатра для общения молодёжи и отдыха после шопинга, зоны ярмарки, а также экспозицию на стене "Пассажа", посвящённую истории Екатеринбурга.

Фото: второй представленный проект

"Все мнения мы проанализируем и определим приоритетную концепцию, предложим авторам разрабатывать её дальше в стадии проектирования. Призываю всех принять активное участие и дать развёрнутые суждения. Это очень важно и поможет при дальнейшей работе над проектом благоустройства пешеходной улицы Екатеринбурга", – приводит пресс-служба мэрии Екатеринбурга слова замначальника департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений – главного архитектора уральской столицы Андрея Молокова.

К реконструкции пешеходной улицы планируется приступить не позднее весны 2022 года. Закончить благоустройство ул. вайнера должны уже в 2023 году.

Напомним, что в сентябре свои варианты обновления Вайнера представили "МТ Электро", Уральский государственный архитектурный университет, "УралДорТехнологии" и проектное бюро "Архитек". Горожане уже голосовали за один из этих проектов. Результаты представят после проведения второго голосования - ещё по двум концепциям.