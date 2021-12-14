На здание Дома офицеров в Екатеринбурге вернули барельеф Сталина

Барельеф разместили на башне со шпилев. Фото: Галина Соловьёва

В Екатеринбурге на фасад Окружного дома офицеров вернули барельеф Иосифа Сталина. Летом руководство ОДО заявляло, что это может произойти не раньше 2023 года, однако скульптурное изображение появилось уже в конце 2021 года.

Обновление на ремонтируемом фасаде заметили жители города. Как ранее рассказывала "Областная газета", скульптурное изображение сняли в 90-е годы. В 2007 году барельеф был найден в подвале Дома офицеров и перемещён в запасники музея боевой славы Урала. Весной этого года общественные активисты из движения Захара Прилепина выступили с предложением вернуть изображение отца народов обратно.

Начальник Дома офицеров ЦВО, которым тогда был полковник Сергей Конов, сообщал, что процесс восстановления барельефа может занять около двух лет. Прежде всего необходимо было поднять проектные и строительные документы 30–40-х годов, где этот барельеф есть, и аналогичные документы 70–80-х годов, когда Дому офицеров присваивали статус памятника архитектуры.

"Техническая часть не такая уж и сложная, но тоже потребует проведения проектных и производственных работ. По моим подсчётам, в 2023 году всё закончим. Как бы ни относились к Сталину, барельеф нужно повесить обратно, чтобы восстановить первоначальный облик Дома офицеров", - рассказывал этим летом Сергей Конов. Однако, как заметили сегодня жители Екатеринбуга, вернуть барельеф удалось раньше.

Фото: Галина Соловьёва

Фото: Галина Соловьёва