За 2021 год в Свердловской области благоустроили более 70 общественных и дворовых территорий

На Среднем Урале под руководством заместителя генпрокурора РФ Сергея Зайцева прошло совещание о состоянии законности в сфере ЖКХ в регионе. Фото: департамент информполитики Свердловской области.

На Среднем Урале под руководством заместителя генпрокурора РФ Сергея Зайцева прошло совещание о состоянии законности в сфере ЖКХ в регионе. Губернатор Евгений Куйвашев, который также участвовал во встрече, сказал, что планы по благоустройству общественных территорий и дворов в нынешнем году выполнены на 100%.

Глава Свердловской области подчеркнул, что за год были благоустроены 49 общественных территорий и 22 двора.

"Годовой план выполнен в полном объёме. По проекту "Чистая вода" введены в эксплуатацию сети водоснабжения в Верхней Туре – качественной питьевой водой обеспечены более 9 тыс. человек. Продолжается модернизация инфраструктуры в Кушве. Благодаря своевременной и комплексной подготовке в регионе успешно проходит отопительный сезон", - отметил Евгений Куйвашев.

Также, по словам губернатора, в регионе набраны высокие темпы переселения жителей аварийного жилья, капремонта многоквартирников и социальной газификации. К концу следующего года планируется подвести газ к 31,5 тыс. частных домов. Объём финансирования на эти цели составит 5,5 млрд рублей, сообщает департамент информполитики Свердловской области.

В ходе совещания глава Среднего Урала поручил решить вопрос со своевременной подготовкой паспортов готовности муниципалитетов к отопительному сезону, а также повысить эффективность работы управляющих компаний. В свою очередь Сергей Зайцев напомнил, что управление Генпрокуратуры по УрФО проводило по этому вопросу горячую линию.

"Большинство обращений затрагивали именно вопросы управляющих организаций, в ходе поверок которых были выявлены многочисленные факты ненадлежащего содержания общего имущества многоквартирных домов, придомовых территорий", - отметил заместитель генпрокурора РФ.

Евгений Куйвашев и Сергей Зайцев договорились создать межведомственную рабочую группу, которая будет заниматься вопросами ненадлежащей работы управляющих компаний.