В ноябре электростанции в Свердловской области выработали на 7,2% меньше электричества

Потребление электроэнергии выросло. Фото: Павел Ворожцов.

В ноябре электростанции на Среднем Урале выработали 4849,3 млн кВт·ч электроэнергии. Этот показатель на 7,2% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Так, на Белоярской АЭС выработка уменьшилась на 57,9%. Как рассказали в Управлении информации и общественных связей АЭС, причина тому - находящийся на планово-предупредительном ремонте четвёртый энергоблок. На Среднеуральской ГРЭС выработка снизилась на 34,7%, а Ново-Свердловской ТЭЦ – на 4,0%. Все эти данные приводит филиал АО "СО ЕЭС" "Региональное диспетчерское управление энергосистем Свердловской и Курганской областей" (Свердловское РДУ).

Там же указана и другая информация. В частности, потребление электроэнергии в энергосистеме Свердловской области в ноябре 2021 года составило 3805,1 млн кВт·ч. Такая цифра на 2,5% превышает объёмы, полученные в последнем месяце осени 2020 года.

Что касается показателей, достигнутых с января по ноябрь, то в этот период потребление электроэнергии в региональной энергосистеме составило 38 913 млн кВт·ч. Это на 4,3% выше, чем за 11 месяцев прошлого года.

Всего в январе-ноябре электростанции Свердловской области выработали 51 406,3 млн кВт·ч, что на 0,7% превышает аналогичные показатели 2020 года.

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