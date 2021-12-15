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Общество / Благоустройство и ЖКХ
15 декабря 2021, 10:28

В 2022 году коммунальные платежи в Свердловской области вырастут не более чем на 3,1%

дом и деньги

Максимальный индекс изменения размера платы за коммунальные услуги, установленный в Свердловской области на текущий год, составил 5,4%. Фото: Алексей Кунилов.

В Свердловской области установили максимальный уровень прироста коммунальных платежей для граждан в 2022 году. Для большинства территорий данный показатель будет ниже уровня прогнозируемой инфляции.

По данным областного департамента информполитики, в первом полугодии размер платы за коммунальные услуги не изменится. Во втором же, начиная с 1 июля, для большинства свердловских муниципалитетов максимальный рост установлен на уровне 3,1%.

Исключением станут территории, реализующие крупные инвестиционные программы в сфере ЖКХ, призванные обновить коммунальную инфраструктуру, сделать её более надёжной и безопасной.

При этом предельный индекс роста платы за коммунальные услуги для Среднего Урала был утверждён Правительством РФ на уровне 4,9%.

Свердловчанам напоминают о том, что в регионе действуют меры соцподдержки для малообеспеченных семей и граждан. На компенсационные выплаты за ЖКУ могут претендовать одиноко проживающие граждане и семьи со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума, если коммунальные платежи превышают 12% от их совокупного дохода. Чтобы их получить, необходимо обратиться в органы местного самоуправления.

Ранее глава региона выступил с предложением увеличить коммунальные платежи с 1 июля 2022 года в среднем на 5,34%.

Напомним, максимальный индекс изменения размера платы за коммунальные услуги, установленный в Свердловской области на текущий год, составил 5,4%.

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Областная газета Свердловской области

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