У екатеринбуржцев возникли проблемы с водой из-за очередной коммунальной аварии

Полностью воду не отключали. Фото: Галина Соловьёва.

В Екатеринбурге произошла очередная коммунальная авария. На крупном водоводе диаметром 600 мм была обнаружена утечка.

В пресс-службе городского "Водоканала" подтвердили данную информацию. Изданию уточнили, что вода подаётся к объектам, расположенным на Азина, Мамина-Сибиряка, Луначарского и близлежащих улицах на пониженном давлении.

"Специалисты производят переключение на резервную ветку", - заявили "Областной газете".

Напомним, в минувшие выходные в столице Урала произошло сразу несколько коммунальных аварий. Горожане оставались без света и тепла. По поручению прокуратуры Свердловской области организована проверка соблюдения требований законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства.