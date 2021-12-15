В России с 1 января начнёт действовать новая программа расселения аварийного жилья

Владимир Путин провёл совещание по видеосвязи. Фото: пресс-служба Кремля

В России появится новая программа расселения аварийного жилья. Она начнёт действовать с 1 января 2022 года.

Об этом Президент России Владимир Путин сообщил во время заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

"В январе мы запустим новую программу расселения. Она охватит жильё, признанное аварийным на 1 января 2021 года. Средства на эти цели – 45 миллиардов рублей на ближайшие два года – заложены в федеральный бюджет", - сказал президент.

Он отметил, что расселение аварийного жилья в целом идёт с опережением графика. За 10 месяцев текущего года в новые современные квартиры переехали 120 тысяч человек – это столько же, сколько за все два предыдущих года.

На заседании по видеосвязи присутствовал и глава Екатеринбурга Алексей Орлов. В состав совета он был включён в начале недели. Владимир Путин давал возможность представиться новым участникам, но никто из них не воспользовался возможностью.