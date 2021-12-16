Свердловское правительство выделит ещё 535 миллионов на развитие Нижнесергинского района

Больше всего средств выделят на развитие системы ЖКХ. Фото: Алексей Кунилов.

На заседании правительства Свердловской области 16 декабря было подписано постановление о дополнительном финансировании программы "Развитие Нижнесергинского муниципального района 2020-2025 годы". В муниципалитет дополнительно направят 535,4 млн рублей.

В июле 2020 года, после потопа в Нижних Сергах, губернатор Евгений Куйвашев поручил как можно быстрее ликвидировать последствия происшествия и обеспечить скорейшее восстановление пострадавших отраслей. Тогда на эти цели планировалось выделить 2 млрд 716 млн рублей - сейчас эта сумма увеличена до 3 млрд 251 млн рублей.

До 573 млн рублей увеличено финансирование развития системы ЖКХ. На эти средства планируют построить газопроводы в посёлках Атиг и Михайловский завод, котельную и очистные сооружения в Верхних Сергах. Ещё 58,3 млн рублей потратят на строительство школы в селе Старобухарово и развитие инфраструктуры общеобразовательных учреждений Нижнесергинского муниципального района.

Дополнительные 24,8 млн рублей пойдут на расселение аварийного жилья, 40,8 млн рублей - на развитие промышленности и предпринимательства, 1,5 млн рублей - на ремонт повреждённых в результате паводков автодорог. Кроме того, в документ включены планы по установке уличных светодиодных фонарей, сообщает департамент информполитики Свердловской области.