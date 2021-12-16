В Нижнем Тагиле спустя 16 лет восстановили скважину

Вода в скважине соответствует требованиям СанПиН. Фото: Алексей Кунилов.

В Пионерском сквере Нижнего Тагила восстановили скважину водоснабжения глубиной 100 метров. Она не функционировала 16 лет.

Работы по расконсервации нецентрализованного источника водоснабжения начались в октябре этого года после обращения жителей микрорайона Вагонка к главе города Владиславу Пинаеву. Перед началом работ из скважины взяли пробы воды. Исследование показало, что её состав по санитарно-бактериологическим и химическим показателям соответствует требованиям СанПиН.

Как сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила, сейчас на месте скважины установлена новая водоразборная колонка. Она оборудована системой автоматической подачи воды. Также благоустроили прилегающую территорию - возвели беседку, уложили гранитную плитку.

Испытания насосного оборудования планируют провести весной. Тогда же жители Вагонки начнут пользоваться колонкой. Брать воду из неё они смогут до наступления холодов.

Отметим, что эту скважину ввели в эксплуатацию в декабре 1969 года. Благодаря ей дополнительно обеспечивали водой тагильчан, живущих на проспектах Дзержинского и Вагоностроителей, улицах Ильича, Тельмана, Молодёжная, Правды и Бажова. Также вода из неё поступала в фонтан, находящийся в центре Пионерского сквера. Работала колонка более 35 лет. В 2005 году её законсервировали. Причина тому - прекращение срока действия лицензии на право пользования недрами.

Ранее "Областная газета" писала, что в Нижнем Тагиле провели лабораторное исследование 164 водоисточников. Также мы сообщали о том, что на территории Свердловской области в рамках региональной программы «Родники» в 2021 году планировалось обустроить 18 родников и колодцев.